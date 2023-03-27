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屏東富統食品公司遭大火吞噬影響數百名勞工生計 周春米允盡力協助

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
富統食品於前天發生大火，損失慘重；縣長周春米提醒廠商完善消防設備，落實自主防災演練，即時通報協處，最大程度降低損害。圖／翻攝自屏東縣萬丹鄉交流地臉書社團
富統食品於前天發生大火，損失慘重；縣長周春米提醒廠商完善消防設備，落實自主防災演練，即時通報協處，最大程度降低損害。圖／翻攝自屏東縣萬丹鄉交流地臉書社團

屏東縣萬丹鄉富統公司前天廠房失火，衝擊生產也影響在地數百名勞工生計；縣長周春米深表遺憾承諾盡力協助，也提醒廠商完善消防設備，落實自主防災演練，即時通報協處，最大程度降低損害。

富統食品廠房25日晚間遭大火吞噬，損失慘重，縣長周春米於今出席農科園區受訪表示，業者應遵守安檢規範，完善相關消防設備，也需自主進行消防演練及訓練，相關的監視系統也要遍布廠房各角落，才能在災害發生時，第一時間止損，避免後續危害。

城鄉處長李怡德說，廠商需按照法規定期執行建築物公共安全申報，查驗內容主要是看避難層、逃生通路等有沒有受到阻礙，而依照廠房規模，富統食品公司需2年進行1次申報，最近一次申報是去年第3季，申報內容都合格無缺漏。

消防局火災預防科長李東昇表示，富統食品屬於非甲類場所，每3年執行1次複檢，今年1月才檢驗，結果都合格。

他說，業者需定期執行消防設備檢修申報，若工廠面積超過500平方公尺以上，會要求廠商設置室內系統式消防設備，如室內消防栓等，而火警廣播系統、探測器、滅火器等也缺一不可，倘若人員發現檢驗不合格，將限期其1至3個月內改善，進行抽查仍未處理者將進行舉發開罰。

周春米 屏東縣

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