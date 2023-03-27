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食品大廠進駐屏東農科 周春米：現在投資「正著時」

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣農科園區今年底前有望順利完工2間大廠，企業與農民合作提升農作價值，吸引人口回流達到產業循環。記者張已廉／攝影
屏東縣農科園區今年底前有望順利完工2間大廠，企業與農民合作提升農作價值，吸引人口回流達到產業循環。記者張已廉／攝影

屏東農科園區今年底前有望順利完工2間大廠，企業與農民合作提升農作價值，吸引人口回流達到產業循環；縣長周春米表示，屏東農科是全國唯一農業生產園區，地方陽光和水資源充沛，縣內各產業園區也陸續動工，將形成產業聚落，「現在投資屏東『正著時』」。

東元餐飲旗下的安心食品去年斥資10億投資屏東農業生物科技園區，設置垂直整合的食品專屬廠房，佔地1萬多坪，預計提供地方300至500個就業機會，另結合屏東在地農特產，洋蔥、蓮霧、芒果等，縮短產地製成距離，以行動實踐淨零碳排，永續發展。

農科園區主任謝勝信說，園區年底有2間大廠分別是安心食品、桂冠食品有望順利完工，期盼藉由廠商和農民契作，增加作物價值提高農民收益，吸引青農返鄉務農，建立良好產業循環結構。

該廠房採自動與半自動倉儲系統，規劃4層樓廠房基地與物流中心，樓板面積近3萬平方公尺，預計今年第4季完工，結合屏東優質農漁產品，連結在地產學合作技術培育人才，帶動上中、下游周邊產業發展。

安心食品今於屏東縣農業生物科技園區舉辦上樑典禮，斥資10億投資，設置佔地1萬多坪，垂直整合的食品專屬廠房，結合在地農特產，縮短產地製成距離，以行動實踐淨零碳排。記者張已亷／攝影
安心食品今於屏東縣農業生物科技園區舉辦上樑典禮，斥資10億投資，設置佔地1萬多坪，垂直整合的食品專屬廠房，結合在地農特產，縮短產地製成距離，以行動實踐淨零碳排。記者張已亷／攝影

屏東 農民 洋蔥

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