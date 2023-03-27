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鳳山日照多功能社福中心揭牌 市民在哪服務就到哪

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄93期重劃區的鳳山日照社福多功能中心今揭牌，涵蓋托嬰到長照社福措施。記者王昭月／攝影
高雄93期重劃區的鳳山日照社福多功能中心今揭牌，涵蓋托嬰到長照社福措施。記者王昭月／攝影

高雄93期重劃區的鳳山日照社福多功能中心今揭牌，斥資近2億，涵蓋托嬰到長照社福措施，照護老幼需求，強調世代共融。高雄65歲以上長輩約占17%，陳其邁說，依蔡總統一國中學區一日照政策，高雄整體日照中心數已達107家，有學區甚至有2、3個日照點。衛生局表示，市府持續盤點場地普設，「市民在哪裡，服務就到哪」。

衛生局長黃志中表示，鳳山日照社福多功能中心集合失能失智混合型日照中心、失智日照中心、失智據點、鳳山社區大學、非營利幼兒園、公共托嬰中心、身心障礙日間照顧據點以及社區關懷據點於一體，由市府跨局處成立委員會專責管理。

陳其邁指鳳山日照社福多功能中心的設置是配合93期重劃區開發，議員劉德林提出後，各民代集思廣益，預算由1億加碼到1.95億，其中國發會、衛福部補助9650萬元，市府自籌9850萬元。

高雄65歲以上長輩人口約占17%，長照需求殷切，陳其邁說，近年高市日照中心從44個增加到107個，社區關懷據點今年底也將達到545個，C級巷弄站可達到511個。此外也推公托、公共化教保服務、平價教保服務，減輕家長負擔。鳳山日照社福多功能中心設置後，供應全面式長照與兒福需求，原海光四村、海光里1萬名長輩，加上鄰近鄰里逾10萬人口都受惠。

工務局新工處表示，鳳山日照多功能社福中心以1年4個月興建成，施工品質獲城市工程品質金質獎，並取得綠建築標章。

高雄93期重劃區的鳳山日照社福多功能中心今揭牌，斥資近2億，涵蓋托嬰到長照社福措施，照護老幼需求。記者王昭月／攝影
高雄93期重劃區的鳳山日照社福多功能中心今揭牌，斥資近2億，涵蓋托嬰到長照社福措施，照護老幼需求。記者王昭月／攝影
高雄93期重劃區的鳳山日照社福多功能中心今揭牌，斥資近2億，衛生局表示，市府持續盤點場地普設，「市民在哪裡，服務就到哪」。記者王昭月／攝影
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高雄93期重劃區的鳳山日照社福多功能中心今揭牌，斥資近2億，涵蓋托嬰到長照社福措施，照護老幼需求。記者王昭月／攝影
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衛生局 長照 失智

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