屏東高鐵特區周邊路網 縣府向中央爭取6條聯外道路改善

屏東高鐵特定區內5大園區陸續開發中，提供周邊便捷道路網，屏東縣府向中央提出4案共6條周邊聯外道路改善計畫，共7.6公里，總工程經費28.13億元，行政院長陳建仁、內政部次長花敬群，今與縣長周春米現場視察，獲得陳建仁允諾支持，完成都市計畫審議後，依開發期程分年納入營建署生活圈計畫補助辦理。

縣長周春米說，屏東高鐵定區整體規畫總面積達307.15公頃，包含高鐵站區、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、實驗中小學、運動休閒園區等五大區，還有未來透過都市計畫規畫經貿住宅區等，相關建設持續中，改善周邊道路交通，容納未來大批就業人潮及車流所需相關道路刻不容緩，期待獲中央支持。

縣府工務處長楊慶哲說，「新訂高鐵屏東車站特定區都市計畫」預計3月底公開展覽，特定區周邊主要道路系統不足以容納未來需求，縣府研擬4案6條周邊聯外道路改善計畫，總計7.6公里，總經費28.13億，已提報計畫向內政部營建署爭取。

楊慶哲說，周邊聯外道路中，因應屏科實中校園建設後，屏科實中校園基地周邊，西、南側目前沒有道路，北側道路新屏42線（原本主要道路車速快），校門口前周邊的2-2、2-9的計畫道路新闢工程有其迫切性，兩條路段長度1010公尺、寬度20公尺，計畫經費2.35億元。

屏科實中校舍興建進度，目前到基本設計審查及細部設計階段，學校預計明年8月招生，校舍預計明年1月動工，校舍未完工前，國高中在大仁科大上課、國小部沿用凌雲國小校舍，凌雲國小預計明年走入歷史。

陳建仁說，高鐵延伸屏東可行性研究目前已進行綜合規畫，完成後很快可進入實質開發，周邊高鐵特定區都市計畫審議、高鐵特區開發工作則正加速辦理，配搭的周邊道路建設非常重要，應予支持，但首要是縣府盡快完成都市計畫審議，只要送內政部審議通過，即可核定補助闢建，符合各園區的交通需求。