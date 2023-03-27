愛丁堡議長深度遊覽高雄 到衛武營興起秀段鋼琴演奏

疫情過後高雄市全力推展城市外交，近日迎來愛丁堡議長凱米·戴伊（Cammy Day）訪團，市府安排2日多元行程，讓外賓深度體驗港都多元魅力，參訪衛武營時，戴伊議長一時興起，坐下來秀了一段鋼琴演奏。

戴伊議長一行人在高雄停留2天，重頭戲是拜會高雄市長陳其邁，雙方交換合作意向信，更走訪英國領事館、高雄市立圖書館總館、衛武營國家藝術文化中心等文史藝術景點，也搭乘文化遊艇、乘坐輕軌逛駁二，並赴美濃品嘗客家料理及體驗紙傘製作，從產業建設、歷史文化及美食等面向認識高雄。

參訪打狗英國領事館時，一行人在園區內馬雅各醫生蠟像前，見證百年前高雄與愛丁堡的歷史淵源。150多年前，同樣來自英國蘇格蘭的馬雅各醫生落腳高雄行醫宣教，治療無數台灣人，貢獻卓越。馬雅各醫生畢業於愛丁堡大學，此次愛丁堡訪賓也有2名來自愛丁堡大學的代表。

愛丁堡訪團搭乘輕軌瞭解高雄在減碳運輸的成果，並走訪駁二藝術特區，感受匯聚高雄藝術文化氛圍、搭乘文化遊艇巡航亞洲新灣區，一覽高雄近年城市轉型成果，開闊的高雄港景色帶給愛丁堡訪賓好興致，以輕鬆心情認識高雄港區建設成果，包括近期興建完工的高雄旅運中心、高雄流行音樂中心，及高雄市立圖書館總館共構承億文旅的二期文創會館。

愛丁堡是蘇格蘭首都也是文化之都，有世界知名的愛丁堡藝穗節及愛丁堡國際藝術節，市府安排訪賓參觀南台灣第一座國家級表演藝術場館「衛武營國家藝術文化中心」，參訪途中戴伊議長一時興起坐下來秀了一段鋼琴演奏，炒熱現場氣氛。

為讓訪賓深入體驗在地風情特色，也走訪美濃，享受客家菜餚饗宴，更到廣勝興紙傘店鋪，聆聽紙傘老師傅講述技藝傳承的故事，並體驗親手繪製紙傘。

戴伊議長說，這是他首次訪問高雄，高雄比他想像中更美，高雄人熱情好客，讓人印象深刻。