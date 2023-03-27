五月天高雄演唱會要來了 世運大道3月29日起有4天交管

在韓團BLACKPINK結束高雄演唱會之後，國內知名樂團五月天3月29日起也將在高雄世運主場館開唱，市府交通局表示，比照上次演唱會封路標準，3月29日、3月31日、4月1日、4月2日，世運大道會從中午12點至晚間12點封閉管制，全市13處捷運站提供汽車停車場、進散場有接駁專車，高雄捷運將加密班次因應。

市府指出，五月天演唱會預計3月29日、3月31日、4月1日、4月2日在世運主場館舉辦，世運大道將在特定時間內全段封閉管制，高雄捷運加密班次及安排免費接駁車，另外此次將增設軍校路公車專用道，預估2小時可完成散場疏運。

交通局表示，為提高高雄捷運的疏運量能，捷運紅線世運站將縮短班距為3至4分鐘，並在晚上11點起啟動捷運加班車，班距進一步縮短至2分鐘，如因安可曲而延後散場，也會延長營運時間。

主辦單位「相信音樂」安排免費接駁專車，下午2點至晚上6點30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場服務， 晚上10點至11點30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場服務。此外，高鐵左營站與主場館兩地步行時間約25分鐘，樂迷也可步行前往。