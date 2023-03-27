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屏東科技產業園區擴區動土！周春米：高鐵特定區首部曲啟動
屏東科技產業園區擴區今動土，行政院長陳建仁、經濟部次長林全能、屏東縣長周春米等人出席，陳建仁說，屏東科技產業園區擴區動土，也是屏東高鐵特定區開始拼圖第一塊，也為屏東轉型起飛揭開序幕。
「投資屏東正對時」，屏東縣長周春米說，期盼工程加速進行，讓屏東產業堅韌升級、衝刺向前。今天出席還有立委鍾佳濱、莊瑞雄。
周春米說，感謝蔡英文總統支持、行政院前院長蘇貞昌、前縣長潘孟安共同努力下，屏東高鐵特定區周邊五大建設，由屏東科技產業園區擴區打頭陣，加上屏東高鐵站、屏東科學園區、實驗中學、運動休閒園區棒球場，屏東高鐵特定區的面積達300公頃，縣府與時間賽跑，創造產業、交通的屏東新都心。
屏東科技產業園區在20000年啟用至今，有近50家廠商進駐，提供4千多個就業機會，土地已達飽和，去年總營業額高達184億元屢創新高，是全國唯二保持兩位數成長的科技產業園區。
經濟部次長林全能說，屏東科技產業園區土地出租率逾97%，園區在疫情期間，營運成長亮眼，去年營業額、公司數、貿易額及員工數皆創歷史新高。為持續提升發展動能，經濟部積極推動園區擴區計畫。未來擴區基地除滿足既有廠商擴廠需求，亦將鎖定智慧農醫、綠色材料、太空科技等產業，以形塑新興產業聚落。
經濟部加工出口區管理處指出，擴區基地不僅公設完善、租金低廉、水電供應無虞，周邊還有實驗中學與科學園區，未來發展潛力無窮。擴區面積達26.86公頃，預計可促進投資50億元，提高產值100億元，創造就業機會790個，促進屏東經濟發展與就業繁榮。
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