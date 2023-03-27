外交低氣壓時刻 另一邦交國來高雄贈書表力挺

宏都拉斯昨天與中華民國斷交後，中共隨即宣布與宏國建交，正值台灣外交低氣壓時刻，另一邦交國聖克里斯多福及尼維斯今天由大使范東亞到高雄送書，克國展現熱情作風，和市府官員、與會來賓歡樂共舞，氣氛high翻天。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦（下稱克國）是我國在加勒比海的邦交國之一，為讓高雄市民更認識友邦，駐台大使范東亞於今天送給高雄市立圖書館6本英語圖書，高雄市副市長羅達生、高市圖代理館長林奕成一同接受贈書。圖書描繪該國歷史、文化，盼透過書籍的力量，促使兩國間能更進一步認識，提升高市圖英語文本館藏多元性，也有助於英語閱讀推廣，實踐我國雙語化政策。

羅達生說，范大使以實際行動深化兩國文化教育交流，充實高市圖英語館藏，豐富高雄市實踐雙語化政策的英語學習資源。羅還提到，高雄是一座熱情的海洋城市，海派性格讓高雄市民更能接受、包容多元文化，期望以此為起手式，未來高市圖將成為克國大使館在南部辦理閱讀推廣與文化交流的合作夥伴，持續保持密切合作，加深克國與高雄的連結。

高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，去年克國贈書給國家圖書館，獲得良善回響，今年選定擁有超過百萬館藏的高市圖，透過贈書，讓高雄市民更認識友邦的民情、文化。這些贈書可在高市圖B1國際繪本中心、5樓國際交流書區借閱，未來也有機會透過高市圖「英語列車」將這些書帶到城市各角落讓更多民眾閱讀。

范東亞談吐有幽默感，他致詞一開場便秀了一段國語，誠意十足，也和前金國小學生一同朗讀英文繪本。范東亞說，他上任後便積極投入文化教育交流活動，目前已走訪5所學校宣講，希望透過由克國作家所寫的當地故事，向高雄市民介紹克國文化，也能提供高雄在地學子更加廣博的英語文學學習資源，以行動來支持高雄市達成2030雙語化目標。