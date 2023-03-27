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29日起迎五月天演唱會 高市疏運估2小時完成散場

中央社／ 高雄27日電
五月天29日起於高雄世運主場館開唱。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
五月天29日起於高雄世運主場館開唱。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

五月天樂團將自29日起於高雄世運主場館開唱，高市府今天表示，除維持世運大道全段封閉管制、捷運加密班次及免費接駁車等措施，另增設軍校路公車專用道，估約2小時完成散場疏運。

五月天演唱會將於3月29日、3月31日，以及4月1日、4月2日於世運主場館舉行，高雄市長陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪表示，29日五月天演唱會約有4萬5000人，市府會加密捷運班車及設公車專用道紓散大量歌迷。

陳其邁說，由於29日也是上班日，會遭遇上下班車潮，公車路網班次也會加密，周邊交通除加強交通維管人力，也希望市民儘量多搭大眾運輸工具，下班時避免走翠華路、多走民族路等替代道路，以疏散車流。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿表示，世運大道於五月天演唱會活動當日，上午12時至凌晨24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

此外，高雄捷運紅線世運站將縮短列車班距為3至4分鐘，並自晚上11時起再啟動捷運加班車，班距將更縮短至2分鐘，如因安可曲而延後散場，也會延長營運時間。

主辦單位也安排免費接駁專車，分別於下午2時至6時30分提供高鐵、台鐵至演唱會場進場接駁服務，晚上10時至11時30分提供散場接駁服務。

由於會場周邊實施交通管制，使用汽機車民眾可先於外圍捷運高鐵左營站、都會公園站等13處場站停車場停車，再轉搭捷運往返會場，以免因受管制無法進入；另建議民眾可改道民族路、高鐵路、加昌路或水管路等其他替代道路。

為增加散場接駁效率，交通局指出，此次也將增設軍校路接駁車專用道，並透過捷運加密班距及大量接駁車服務，目標2小時疏運完畢。

五月天 高捷

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