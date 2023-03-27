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趁演唱會哄抬房價！高雄市觀光局出重手 連鎖商旅罰3萬元
農曆年後，高雄一連串演唱會讓飯店及旅館訂房暴增，卻也傳出業者哄抬房價，售價超出備查房價的違規情況，3月14日市府查獲4家旅館涉哄抬價格，開罰1至5萬元，當時未公布名單。隨著五月天、張惠妹等大型演場會登場時間逼近，高雄市觀光局近日再度稽查，今天公布，城市商旅德立莊博愛館違規，處3萬元罰鍰。
高雄市觀光局指出，繼3月14會同消保官稽查房價後備查房價後，觀光局會同工務局建管處、違建隊、消防局、衛生局、警察局聯合稽查，稽查項目包含公共意外責任險、建物公安申報、消防安全檢修申報、出售之客房價格是否高於備查房價及環境衛生等項目檢視，22、23日共稽查11家飯店，查獲1家違反規定。
觀光局說，唯一一家違規旅宿業為城市商旅德立莊博愛館，該館的高級雙人房4月1日售價1萬3365元，但其備查價格上限為1萬1000元，處3萬罰鍰。城市商旅在高雄市共有德立莊博愛館、高雄真愛館、駁二館、美麗島館等四家分店。經記者致電博愛館，館方表示，不清楚此事，無法對外回應。
御宿集團總裁劉坤福呼籲，高雄演唱會經濟吸引不少高端旅客，旅宿同業勿殺機取卵，惡意哄抬房價，才不會扼殺了正在復甦的國旅市場。
觀光局長高閔琳表示，疫情解封後，國旅及國外旅客均大幅提升，盼透過稽查及督導，讓來每位來高雄的旅客都能住得安心、玩得愉快。
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