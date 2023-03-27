最美魚市場蜜月期過了人氣下滑 遊客：以為來到國道休息站

高雄鼓山魚市場去年10月21日重新規畫再出發，被譽為「最美魚市場」，經過近半年，蜜月期、新鮮感消退，店舖人氣消退，有攤商合約到期不續約，凸顯經營出現困境。高雄市海洋局表示，鼓山魚市場整修後交給南仁湖集團經營，會協助輔導轉型，也調整定位。

鼓山魚市場鄰近鼓山輪渡站，位居絕佳地理位置，曾是高雄市第一座現代化魚市場，見證哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉移至前鎮漁港而沒落。

為重現其昔日風華，高雄市政府前年啟動改造計畫，整建開放塵封已久的老舊空間，拆除危險建物並整理周邊環境，第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

高雄市政府爭取農委會、交通部經費，投入資源整建活化舊魚市場域，打造嶄新的農漁精品展售中心，整建期間同步啟動招商作業，邀請許多有在地性高雄品牌進駐，包含花枝丸知名店家宏裕行、產銷履歷認證的凱亞良品、高雄青農產品打GO嚴選、旗津老字號正家興波士頓派等特色店家，還有「津漁聚物所」餐廳，結合海鮮、海景、夕陽等賣點，展售中心夜間燈光從玻璃帷幕穿透而出，暖暖光影照映在海面上，點亮港濱。

去年10月開幕後，鼓山魚市場一度成為人氣熱點，許多外地遊客也慕名而來，4天內湧入3萬人次造訪。營運半年後，來客量減少、櫃位營收轉差，不少遊客抱怨「停車不方便」，也有人說「以為來到國道休息站」，不少遊客反映「餐飲品項缺乏可當正餐的選擇」。

高雄市海洋局表示，各界意見和建言都會列入調整營運方向的參考，已建議營運公司南仁湖集團要調整經營方向、展示內容，近期與南仁湖公司緊密溝通協調，會盡速做出調整改善。