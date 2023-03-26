左營舊城見城之道啟用 地方耆老樂見靈龜風水復活

高雄左營龜山腳下的「見城之道」今天竣工啟用，步道掛起紅燈籠，迎接嘉賓一起體驗台灣第一石城的雄偉與歷史軌跡，這條凌空文化廊道跨越300年時光，縫合因闢建道路切割的大、小龜山風水，地方民眾欣喜地說，「見城之道」讓左營的靈龜又復活，有助於地方觀光發展。

包括文化部長史哲、高雄市長陳其邁及立委、議員、文資委員等人都到場慶祝見城之道啟用，史哲指就任文化部長第二天，就找文資局緊盯此案。他說，見城計畫開始於2016年，共5大方案，26項子計畫，總經費20億。高市府團隊積極完成通水、西門遺址及城門遺構的再現、北門也彩繪修復，見城之道去年3月動工，今天啟用，接續將進行的南門見城之道，不將縫合大、小龜山，也將連結孤懸的南門及西門遺址公園，「這座城牆是臺灣歷史的縮影，也是高雄發展的見證」。

陳其邁說，今年３月初他前往日本熊本城特別參訪「特別見學通路」，這是一個6尺高到景觀廊道，與高雄的舊城非常相像。見城之道的重建，不只是一般道路，橋梁等重建，而是重建歷史古蹟與人民情感。接下來的第二階段計畫，將從南門串連到東門，盼未來幾年能讓左營舊城的風華重新被發現，也與蓮池潭風光串連一氣。

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清樂見「見城之道」啟用，欣喜地說，在地耆老們都很高興，左營這個「靈龜」又活起來，左營的舊聚落跟新社區也重新連結，他希望全台，全世界民眾都來左營「見城之道」觀光。