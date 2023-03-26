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卡那卡那富族河祭盛大舉行 河的子民提前返鄉傳承文化

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
卡那卡那富族昨天在高雄市那瑪夏區舉辦河祭（Pasika’arai）祭典。圖／高雄市政府原委會提供
卡那卡那富族昨天在高雄市那瑪夏區舉辦河祭（Pasika’arai）祭典。圖／高雄市政府原委會提供

台灣原住民卡那卡那富族一年一度的河祭（Pasika’arai）既神秘又莊嚴，昨天清晨在那瑪夏區隆重登場，今年有不少年輕族人提前返鄉，為了參與籌備與學習，表現對於自身文化傳承的重視，盼能將祭典中珍貴的智慧與知識，永續傳承下去。

據悉，河祭（Pasika’arai）一開始，是卡那卡那富族人在楠梓仙溪河畔向天神、河神、祖靈及河流生物養育族人表達感謝所舉行的儀式，起源於3百年前族人祈求豐收平安。過去，河祭祭儀時間並不固定，約在春夏之際，由祭司得知族人「占夢」後，由族中長老告知族人河祭時間。

昨天清晨，卡那卡那富族人即前往楠梓仙溪河畔，整場儀式在部落祭司的祈福下展開。今年台灣卡那卡那富族發展協會特別聘請耆老開設課程，教學年輕一輩族人相關祭儀古謠、禁忌、流程及由來，確實的將河祭傳統文化傳承至年輕人。

卡那卡那富族在9年前正名為原住民族中第16 族，是高雄市獨有的原住民族，族人居住在高雄市那瑪夏區楠梓仙溪流域兩側，主要集中那瑪夏區的達卡努瓦里及瑪雅里，由17個家族匯集而成的族群，人口數僅5百餘人，而主要的祭儀活動，為「 Mikongu米貢祭」、「pasika’arai河祭」為主。

那瑪夏區長孔賢傑表示，卡那卡那富族的語言復振，是現今最需要去解決與努力的方向，而卡那卡那富族人謝威表示，身為瀕危族群一員，文化要延續需要更多青年加入，投身參與族群事務，盡上一份心力。

卡那卡那富族耆老教導年輕一輩族人相關祭儀古謠、禁忌、流程及由來。圖／高雄市政府原委會提供
卡那卡那富族耆老教導年輕一輩族人相關祭儀古謠、禁忌、流程及由來。圖／高雄市政府原委會提供
過去卡那卡那富族被畫在鄒族中，9年前正式被正名為台灣原住民族的第16 族。圖／高雄市政府原委會提供
過去卡那卡那富族被畫在鄒族中，9年前正式被正名為台灣原住民族的第16 族。圖／高雄市政府原委會提供
今年卡那卡那富族舉辦河祭（Pasika’arai）前夕，有不少年輕族人提早返鄉參與。圖／高雄市政府原委會提供
今年卡那卡那富族舉辦河祭（Pasika’arai）前夕，有不少年輕族人提早返鄉參與。圖／高雄市政府原委會提供

卡那卡那富 那瑪夏 原住民

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