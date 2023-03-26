卡那卡那富族河祭盛大舉行 河的子民提前返鄉傳承文化

台灣原住民族卡那卡那富族一年一度的河祭（Pasika’arai）既神秘又莊嚴，昨天清晨在那瑪夏區隆重登場，今年有不少年輕族人提前返鄉，為了參與籌備與學習，表現對於自身文化傳承的重視，盼能將祭典中珍貴的智慧與知識，永續傳承下去。

據悉，河祭（Pasika’arai）一開始，是卡那卡那富族人在楠梓仙溪河畔向天神、河神、祖靈及河流生物養育族人表達感謝所舉行的儀式，起源於3百年前族人祈求豐收平安。過去，河祭祭儀時間並不固定，約在春夏之際，由祭司得知族人「占夢」後，由族中長老告知族人河祭時間。

昨天清晨，卡那卡那富族人即前往楠梓仙溪河畔，整場儀式在部落祭司的祈福下展開。今年台灣卡那卡那富族發展協會特別聘請耆老開設課程，教學年輕一輩族人相關祭儀古謠、禁忌、流程及由來，確實的將河祭傳統文化傳承至年輕人。

卡那卡那富族在9年前正名為原住民族中第16 族，是高雄市獨有的原住民族，族人居住在高雄市那瑪夏區楠梓仙溪流域兩側，主要集中那瑪夏區的達卡努瓦里及瑪雅里，由17個家族匯集而成的族群，人口數僅5百餘人，而主要的祭儀活動，為「 Mikongu米貢祭」、「pasika’arai河祭」為主。