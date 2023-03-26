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屏東縣多管齊下力求反轉「交通地獄」 降低用路人風險

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣從人、車、路3方面提出交安改善「5部曲」，宣導加上取締，多管齊下力求反轉「交通地獄」，降低用路人風險。記者張已亷／攝影
屏東縣從人、車、路3方面提出交安改善「5部曲」，宣導加上取締，多管齊下力求反轉「交通地獄」，降低用路人風險。記者張已亷／攝影

全台各地仍不時傳出交通死亡事故，道路安全備受關注，根據交通部去年公布的數據顯示屏東縣為最嚴重等級縣市之一，死亡數達25人以上，縣府從人、車、路3方面提出交安改善「5部曲」，朝零死亡願景努力；交通隊長謝志鴻表示，跨局處合作宣導，強化規勸取締，力求為縣民帶來安全優質的交通環境。

縣府於本月初召開道交聯席會報，顯示去年交通事故A1類死亡人數有減少趨勢，事故態樣包含自撞、高齡者、酒駕、自行車及未戴安全帽等，肇事原因多為違規、疏失等人為因素。

屏東交通隊長謝志鴻指出，去年縣內整年因交通死亡人數共214人，其中以屏東市35人最多，警方針對縣內上、下班用路尖峰時段加強交通管制，違規熱區加強取締，另從社區關懷據點、健康站等高齡者聚所施行道路安全知識宣導，與縣府規劃的「小黃公車」並進，減少長輩用路風險。

他說，路上常見高齡者騎乘的醫療用電動代步車不屬車輛，需遵守行人交通規則靠邊行走，若有在道路中行駛等違規行為將勸離維護其安全。他提醒，多數民眾因超速、滑手機、身體不舒服等原因，未能注意車前狀況造成交通事故，應遵守法規、禮讓行人，共同提升道路安全。

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