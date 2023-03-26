高雄每10萬人車禍死亡高 交通局澄清近3年六都唯一下降

民眾黨立委邱臣遠在臉書發文，指出每10萬人口車禍死亡數據，共有16個縣市超過10人，其中直轄市最嚴重的前三名分別是台南市、高雄市及桃園市。被點名的高市府交通局澄清，110年高雄A1人數為每十萬人6.8人，六都第三；A2每十萬人為1801人，六都第四，近兩年持續推動道路交通安全改善作為，110年A1死亡事故188人，較109年減少12人 （-6%），降幅為六都第三，且死亡事故近3年呈下降趨勢，也是六都唯一。

交通局表示，高雄市幅員面積是六都之冠，有港口及多個重工業園區，交通運具以機車為主，大型車登記數2萬6614輛，為全國最多，大小車混合車流密度高。另在行人事故部分，發現其中56%為65歲以上高齡者，在身體機能退化，減少汽機車使用頻率後，成為交通弱勢使用者；另車輛為肇事主因者佔62.5%、行人違規佔37.5%，車輛停讓行人與行人守法觀念均有精進空間。

高雄道安團隊持續會勘易肇事地點，加速改善行車環境，並宣導交通事故的風險與防制作為，同時積極推動輕軌、捷運等重大交通建設，結合公車、共享運具、公共自行車，並領先全國提供市郊區幸福小黃，擴大公共運輸服務範圍，希望結構性改善全市交通安全。

交通局說，要減少A1事故，主要對策包含精準執法、擴大高齡者宣導、酒駕取締加嚴及大型車源頭管理等層面，A1發生事故率較高的大寮、林園等區，里長還拍攝道安宣傳片，並首創菜市場交安宣導。執行成效上，111年A1事故175人，較去年同期減少13人，減少人數為六都第一。其中酒駕A1事故6人，較去年同期減少6人，降幅50%。

交通局長張淑娟局長說，112年高雄將以「行人優先」為核心，加強長者等高風險族群的行為交安宣導、易肇事地點改善會勘、推動未停讓行人違規取締、易肇事地點研議增設科技執法設備、民眾參與等4E手段，朝每年死傷事故下降的目標努力。