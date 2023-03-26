高雄輕軌行人違規頻傳 民團：國外輕軌未禁行人跨越

高雄輕軌二階部分站體陸續通車後，因行經人車流密度高的市中心區，除了汽機車事故頻傳，行人亂入停留或穿越輕軌的違規事故，讓相關單位傷透腦筋，甚至以安全為由加設雙重欄杆防止行人通行。不過，輕軌架設精神是與路面人車共存，為了避免行人穿越而設起重重屏障，甚至讓老人家及行動不便患者繞遠路而行，是否本末倒置？

行人路權倡議團體認為，國外輕軌沒有禁止行人跨越，共存文化與民眾意識需要時間培養，相關單位仍可設置較簡便的穿越步道，在緩衝期積極向民眾宣導，「其實並不困難，就是做不做而已。」

高雄市行人路權促進會理事長林于凱至聯合醫院站現場勘查，他認為，醫院路面與輕軌地面有很大高低差，設置緩坡空間不足，改為階梯也有行人跌倒風險，這應是規畫設計時就決定不設行人穿越道的主因。不過，輕軌興建前，該路段原本就有斑馬線，行人幾秒鐘走到對面商店採買，跟現在繞路1、2百公尺才能到達，感受差距實在太大，建議可從原本乘客搭車引道再拉出一小段供行人穿越，就能大幅提高行走便利度，只要同步宣導行人注意輕軌及馬路號誌，實施難度應該不大。

林于凱說，國外輕軌本來就沒有禁止行人穿越，輕軌時速大約只有25公里，當地民眾遠遠看到輕軌車廂行駛過來，會把握時間差快速通過或停留原地等待，台灣民眾的確還需要學習，主管機關除了持續宣導、教育民眾，也應優化設計，找出能兼顧乘客安全與行人通行便利性的做法。

高雄市前議員吳益政長期關注交通議題，曾走訪德國、捷克等地考察當地輕軌，他說，輕軌和城市是共存的，輕軌行經人多的地點會自然放慢速度，行人、駕駛也會主動讓輕軌先行，共存文化和風氣已很成熟。

吳益政直言，高雄輕軌面臨一個大挑戰是高雄汽機車密度高，衝突性較多，需要一點時間的養成，台灣駕駛文化也值得好好討論。