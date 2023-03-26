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高雄輕軌違規8成5在聯醫站 近3個月有176人「越軌」

聯合報／ 記者石秀華蔡容喬／高雄即時報導
聯合醫院出入口側早已立起一排欄杆，提醒行人禁止跨越，但仍時有長輩或陪病家屬違規。記者蔡容喬／攝影
聯合醫院出入口側早已立起一排欄杆，提醒行人禁止跨越，但仍時有長輩或陪病家屬違規。記者蔡容喬／攝影

民眾違規穿越高雄輕軌軌道時有所聞，令人意外的是以醫院前違規跨越狀況最為嚴重，高雄捷運警察隊統計，今年1月至3月24日因違反大眾捷運法告發的206件中，以C22聯合醫院站高居違規王，達176件。高雄市捷運局早在2月間召集捷警隊、高雄捷運公司和交通局共同會勘，決議3月底前將在美術館路側緣石上架另設矮欄杆，作為兩邊防護，減少民眾闖越軌道風險。

但3月告發40件中，聯醫站仍高達35件，占比達8成7，捷運警察勸導、開罰雙管齊下，還是抓不勝抓。

記者周日上午到聯醫站觀察，輕軌靠醫院側已立起了百公尺長白色欄杆，避免看病民眾隨意跨越，輕軌乘客則可從醫院門口旁的引道走入站內候車。假日人潮不多，有極少數民眾貪圖一時方便，順著搭車引道走入後，直接跨越軌道走到對面，也有長輩手提早餐，站在醫院對面路口觀望一陣，後來還是拖著緩慢步伐，繞行至中華一路等候紅綠燈。

醫院每天有許多看診病患及陪病家屬進出，聯合醫院站規畫設計之初，曾號稱是離醫療機構最近的輕軌站，下車步行10公尺可到，但以目前現況，輕軌乘客可從醫院門口前步入搭乘，行人待遇卻大不相同，因為不得跨越輕軌軌道，光要到對面超商或飲料店採買，得從中華一路步行1百多公尺，或是從美術東一街步行2百多公尺，對於健康成人頂多是多走兩、三分鐘的路程，但對於行動不面的病患及長者來說卻是漫漫長路，輕軌的存在反而形成步行上極大阻隔，相當不便。

捷警隊分析，聯合醫院站違規情況，是因該處人行道畫設於美術館路和中華一路，以及美術館路和美術東四路，雖離醫院僅各60公尺和120公尺遠，但看診民眾及家屬在進、出醫院時，仍貪圖便利，直接從醫院門口穿越軌道，因此造成違規亂象，違規者以看病的長者或家屬居多。

捷警隊表示，該處在宣導及取締並行下，整體違規情況，3月份比前兩個月下滑，漸有成效。此外，主管機關捷運局日前邀集相關單位共同會勘後，決議將在聯合醫院站軌的中華一路至美術東四路的軌道旁，增設矮欄杆，以強化阻絕民眾任意穿越軌道。

捷運局回應，規畫設計之初，就發現聯合醫院路面與軌道面有1米3左右的高低落差，加上醫院有緊急通道需求，無法再退縮畫設斜坡道供行人通行；其次，如果在醫院門口畫設行人穿越道，須等路面行人淨空後，列車才能起步，評估對輕軌營運影響甚鉅，因而才決定將行人引流至中華一路及美術東一街。

此外，捷運局說，觀察發現，有許多就醫民眾習慣將機車停放在醫院對面的美術東八街，再直接步行穿過輕軌軌道，違規事件才會如此頻繁，將與醫院共同宣導，鼓勵民眾將機車停在美術東一街停車場，就能直接進醫院出入口，更為方便也較安全。

陪病家屬原本想從醫院對面穿越馬路，觀望一陣後，才繞路從中華路紅綠燈走回醫院。記者蔡容喬／攝影
陪病家屬原本想從醫院對面穿越馬路，觀望一陣後，才繞路從中華路紅綠燈走回醫院。記者蔡容喬／攝影
輕軌乘客則可從聯合醫院門口旁的引道走入站內候車，但行人就得繞路行走。記者蔡容喬／攝影
輕軌乘客則可從聯合醫院門口旁的引道走入站內候車，但行人就得繞路行走。記者蔡容喬／攝影
捷運局將於3月底前在路緣石上架另設矮欄杆，雙邊防護，減少民眾闖越軌道風險。圖為模擬圖，高雄市捷運局提供
捷運局將於3月底前在路緣石上架另設矮欄杆，雙邊防護，減少民眾闖越軌道風險。圖為模擬圖，高雄市捷運局提供

高雄輕軌 捷運 美術館

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