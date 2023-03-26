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影／斥資35億元新建台中港37、38號碼頭推動離岸風電 今天動土

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣港務公司今天在台中港38號碼頭後線舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，行政院長陳建仁主持。記者游振昇／攝影
台灣港務公司今天在台中港38號碼頭後線舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，行政院長陳建仁主持。記者游振昇／攝影

配合國家離岸風電政策併網及區塊開發需求，台灣港務公司斥資35億元新建台中港37、38號等兩座重件碼頭，岸線長度共580公尺，每平方公尺承載力最高可達40公噸，將作離岸風機預組裝使用，今天舉行動土典禮，提供優質離岸風電港口基礎設施，提升台灣離岸風場建置量能，也加速第二階段開發時程。

行政院長陳建仁今天主持動土典禮時表示，2016年他還是副總統時，蔡英文總統曾說，風力建設很重要，2017年他陸續接見國外風力發展公司，希望來台做風力建設，他今天見證到台灣確實有亞洲最好的風場，也有最好的風力建設廠商與港口，他說台灣是海島國家，百分之98能源仰賴進口，如何提高台灣能源自主性和多元化很重要。

陳建仁表示，我們2017年已有風力發電4年計畫，希望增加資源完成基礎建設，他今天看到台中港風機龐大量體很感動，他說有日本朋友訪問台灣時，說日本工程師來台受訓，日本要發展風電時，台灣就是他們最好的典範，到目前為止，我們已有197座離岸風機，未來要建設更多風機，所以需要好的港口，台中港有風機預組裝基地，還有風機國產化基地和人才培育，港勤運維功能，體系整合後，象徵台灣有能力帶亞洲風力發電， 節能減碳有好表現。

陳建仁說，綠能是蔡總統推動的六大核心戰略產業很重要一環，去年我國再生能源發電量已有200億度，比前年增加60億度，占總發電的百分之8，第一次超過核能發電量，今年3月5日當天，風電加上光電，占台灣電量百分之32，他說台灣一步一步努力，正邁向2025年台灣綠能占總電力的百分之20目標，他相信台灣綠能一定可以成為亞洲的典範，改善環境變遷和全球暖化問題，善盡國際好公民責任。

台灣港務公司配合國家推動離岸風力發電政策，今天在台中港38號碼頭後線舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，行政院長陳建仁主持，交通部次長祁文中、經濟部能源局長游振偉等人出席，立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀和台中市政府人員到場。

港務公司董事長李賢義表示，自民國104年著手台中港風電重件碼頭評估規劃，陸續改建既有碼頭，並新建重件碼頭，108年起已提供#2、#5A、#5B、#36、#106、#107碼頭供離岸風機預組裝及風電國產化專區之製造商使用，目前並已完成海洋(128MW) 、台電一期 (109.2MW) 、海能(376MW)等風場建置，尚有允能(640MW)、大彰化(900MW)、彰芳西島(600MW)等風場建置中。

配合國家離岸風電政策114年風場提前併網及區塊開發需求，港務公司斥資35億元新建台中港37、38號等兩座重件碼頭，岸線長度共580公尺，每平方公尺承載力最高可達40公噸，將作為離岸風機預組裝使用，也加速第二階段開發時程，並規劃115年後供離岸風電第三階段區塊開發使用。

這次投資新建「台中港37、38號碼頭」完工後，台中港規劃提供三大預組裝基地，可同時提供三座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸，並超前布局辦理「南填方區圍堤造地(50公頃)」及「保安林解編(47公頃)」，使每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃之後線土地儲放風機組件，也可因應未來浮式風機發展趨勢，搭台中港「國產化專區」發揮整體產業發展之成效。

台灣港務公司今天在台中港38號碼頭後線舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，行政院長陳建仁主持。記者游振昇／攝影
台灣港務公司今天在台中港38號碼頭後線舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，行政院長陳建仁主持。記者游振昇／攝影
台灣港務公司今天在台中港38號碼頭後線舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，此為風電預組裝碼頭作業示意圖。圖／台中港務分公司提供
台灣港務公司今天在台中港38號碼頭後線舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，此為風電預組裝碼頭作業示意圖。圖／台中港務分公司提供
台灣港務公司今天在台中港38號碼頭後線舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，行政院長陳建仁主持。記者游振昇／攝影
台灣港務公司今天在台中港38號碼頭後線舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，行政院長陳建仁主持。記者游振昇／攝影

碼頭 陳建仁 日本

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