高雄終於下雨5分鐘 民眾直呼快忘了撐傘感覺

高雄去年降雨量為30年最低，今年累積降雨量也只有歷年同期平均值4成。氣象局預報，今天受東北季風、華南雲雨區影響，高雄可能降雨；高雄今天中午終於下雨，雖然雨勢不到5分鐘，民眾直呼「快忘了撐傘的感覺」。

高雄水情吃緊，截至今天中午12時，高屏溪攔河堰川流量只剩下4.8cms（1cms為每秒川流1立方公尺的水）；30日起高雄水情燈號轉為橙燈、減量供水階段。

南水局告訴中央社記者，高雄中午雨勢不大，且僅有數分鐘，難解缺水之渴，希望這波雲區能再為南部帶來更豐沛雨量。

南水局昨晚也發布新聞稿指出，台南昨天有降雨，根據氣象局預報台灣附近環境水氣多，為把握難得降雨機會，立即在昨晚8時10分在曾文水庫、甲仙攔河堰及那瑪夏區，進行人工增雨作業。

水公司30日起將針對每月用量超過1000度以上用水大戶，如百貨、賣場、飯店、游泳池、洗車業、三溫暖及產業園區等減量供水，最高減少20%；高雄市水利局同時將提供次級回收水，可供洗街、澆灌等，以增加自來水調配使用量能。

水利局呼籲各業者支持加強節水措施，也提醒民眾養成洗菜水澆花、刷牙時水杯裝水、沖澡前的冷水沖馬桶、洗車時擦車代替水沖、洗手關水搓肥皂及洗臉用盆裝水等，簡單而有效節水習慣。