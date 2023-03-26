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台新女子路跑首度移師高雄 謝千鶴10公里組輕鬆奪冠

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
長跑女將謝千鶴以36分22秒在10公里組輕鬆奪冠。記者王昭月／翻攝
長跑女將謝千鶴以36分22秒在10公里組輕鬆奪冠。記者王昭月／翻攝

2023台新女子路跑首度移師高雄，吸引近3000名女孩熱情參與，其中釋出200個名額邀請高雄長庚、高醫等院第一線醫護參加，一起為美麗而跑。路跑活動今晨在高雄夢時代時代大道登場，參加10公里組的國內長跑好手謝千鶴最終以36分22秒的成績拿下冠軍！

台新銀行冠名贊助的這女子路跑活動邁入第5屆，為回應南部粉絲及跑友期待，首度在高雄舉辦。高雄市運動發展局長侯尊堯、台新銀行產業金融處資深副總陳柏如、中華民國路跑協會祕書陳華恒均出席盛會，侯尊引用俗諺說，「會走會跑，勝過黃金萬斗」，「愛運動的女人不但美麗，而且健康有活力」。

高雄今晨天氣微涼適合跑步，運發局吉祥物「艾溫冬」也攜手台新銀行RICHART，一起為參加路跑的女力加油打氣，陳華恒說，兩周後台北場將舉行，這兩周時間會請NRC教練團在台南、台中、新竹等地進行快閃訓練課程，粉絲可持續關注FB相關訊息。

國內長跑名將謝千鶴今天參加10公里組，出發後經過36分22秒衝線完賽，剛結束名古屋馬拉松的她表示，下半年以全運會為主，未來持續爭取巴黎奧運出賽，近年她均在高雄訓練，但南台灣炎熱的天氣對長跑訓練較為不利，希望有機會到大陸日本移地訓練。

台新女子路跑為讓女孩美麗完賽，終點站還提供美髮、伸展、冰池舒緩等措施，連同梳妝區也整組搬到高雄來，讓姊姊妹妹們以最亮麗的姿態，享受公主完賽的尊榮待遇。另備有DYSON吹風機、ME30項鍊、Jo Malone香水等超豐富大獎，在完賽慶祝派對上送給幸運中獎的女孩。

主辦單位表示，台新女子路跑開創全球路跑先例，現場供應的飲水是透過以色列七大發明之一的Watergen高科技，從空氣中萃取出來的頂級飲用水，讓民眾更加體認到實踐永續生活的可能。

台新女子路跑高雄場今晨在高雄夢時代時代大道登場。記者王昭月／翻攝
台新女子路跑高雄場今晨在高雄夢時代時代大道登場。記者王昭月／翻攝
台新女子路跑秉持讓女孩美麗完賽的精神，終點現場提供美髮、梳妝、伸展、冰池舒緩等措施。記者王昭月／翻攝
台新女子路跑秉持讓女孩美麗完賽的精神，終點現場提供美髮、梳妝、伸展、冰池舒緩等措施。記者王昭月／翻攝
台新女子路跑高雄場今晨美力開跑，近3000名姊姊妹妹邁開步伐踏上時代大道。記者王昭月／翻攝
台新女子路跑高雄場今晨美力開跑，近3000名姊姊妹妹邁開步伐踏上時代大道。記者王昭月／翻攝

路跑 巴黎奧運

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