台新女子路跑首度移師高雄 謝千鶴10公里組輕鬆奪冠

2023台新女子路跑首度移師高雄，吸引近3000名女孩熱情參與，其中釋出200個名額邀請高雄長庚、高醫等院第一線醫護參加，一起為美麗而跑。路跑活動今晨在高雄夢時代時代大道登場，參加10公里組的國內長跑好手謝千鶴最終以36分22秒的成績拿下冠軍！

台新銀行冠名贊助的這女子路跑活動邁入第5屆，為回應南部粉絲及跑友期待，首度在高雄舉辦。高雄市運動發展局長侯尊堯、台新銀行產業金融處資深副總陳柏如、中華民國路跑協會祕書陳華恒均出席盛會，侯尊引用俗諺說，「會走會跑，勝過黃金萬斗」，「愛運動的女人不但美麗，而且健康有活力」。

高雄今晨天氣微涼適合跑步，運發局吉祥物「艾溫冬」也攜手台新銀行RICHART，一起為參加路跑的女力加油打氣，陳華恒說，兩周後台北場將舉行，這兩周時間會請NRC教練團在台南、台中、新竹等地進行快閃訓練課程，粉絲可持續關注FB相關訊息。

國內長跑名將謝千鶴今天參加10公里組，出發後經過36分22秒衝線完賽，剛結束名古屋馬拉松的她表示，下半年以全運會為主，未來持續爭取巴黎奧運出賽，近年她均在高雄訓練，但南台灣炎熱的天氣對長跑訓練較為不利，希望有機會到大陸日本移地訓練。

台新女子路跑為讓女孩美麗完賽，終點站還提供美髮、伸展、冰池舒緩等措施，連同梳妝區也整組搬到高雄來，讓姊姊妹妹們以最亮麗的姿態，享受公主完賽的尊榮待遇。另備有DYSON吹風機、ME30項鍊、Jo Malone香水等超豐富大獎，在完賽慶祝派對上送給幸運中獎的女孩。