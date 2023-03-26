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攜手300海洋國際青年志工出擊 管碧玲展決心：向海廢宣戰

聯合報／ 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
海委會主委管碧玲偕來賓、與會者一起戴上海洋廢棄物再利用製作的太陽眼鏡，宣示向海廢宣戰。圖／海委會提供
海委會主委管碧玲偕來賓、與會者一起戴上海洋廢棄物再利用製作的太陽眼鏡，宣示向海廢宣戰。圖／海委會提供

「台灣海洋國際青年志工培訓研習營」連2天在高雄舉行，海委會主委管碧玲說，她上任後提出「三安：國安、治安、平安」及「四海：海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展」，將以最快速度推動「海洋三法」完成審議及立法，也重申打擊海廢的企圖心。

管碧玲和現場300多名年輕人，一起戴上海洋廢棄物再利用製作的太陽眼鏡，宣示向海廢宣戰，管碧玲細數，當前台灣海洋面臨三大挑戰，包括霸權的海洋，因為亞洲霸權（中國）的擴張，企圖用武力改變海洋的秩序，讓台灣海域風起雲湧；罪行的海洋，國際犯罪集團走私、偷渡、人口販運、毒品犯罪的行為層出不窮，穿越在最遼闊的犯罪地域，打擾海洋的平靜；傷痕的海洋，人類不當的利用行為，海洋無論在水質、地質、生物都傷痕累累。

面對這三大挑戰，管碧玲說，海委會工作核心涵蓋3安、4海，就是國安、治安、平安，及海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、海洋產業發展。

海委會主辦的「台灣海洋國際青年志工培訓營」，邀請來自美國、韓國、馬來西亞、墨西哥、帛琉、及巴布亞新幾內亞等國家的9位講者，來分享、教導青年志工，將他們從事海洋生態保育的國際合作經驗，傳授給300多名年輕志工。

管碧玲也談到，在瞬息萬變的全球化時代下，跳脫框架思考，解決問題是當務之急，年輕人正處於這些挑戰的最前線，也是承擔這些海洋危機後果的世代，必須引領年輕人一起思考面對，解決這些迫切的海洋危機，啟發年輕世代解決海洋問題的領導能力及潛力。青年的力量是世界的公共財，年輕人的神情體現了我們的過去、現在以及未來。

海委會主辦「台灣海洋國際青年志工培訓營」，邀來自美國、韓國、馬來西亞、墨西哥、帛琉、及巴布亞新幾內亞等國家的9位講者，分享從事海洋生態保育的國際合作經驗。圖／海委會提供
海委會主辦「台灣海洋國際青年志工培訓營」，邀來自美國、韓國、馬來西亞、墨西哥、帛琉、及巴布亞新幾內亞等國家的9位講者，分享從事海洋生態保育的國際合作經驗。圖／海委會提供
海洋委員會主委管碧玲重申打擊海廢的企圖心。圖／海委會提供
海洋委員會主委管碧玲重申打擊海廢的企圖心。圖／海委會提供
立委李德維出席「台灣海洋國際青年志工培訓研習營」。圖／海委會提供
立委李德維出席「台灣海洋國際青年志工培訓研習營」。圖／海委會提供
立委許智傑出席「台灣海洋國際青年志工培訓研習營」。圖／海委會提供
立委許智傑出席「台灣海洋國際青年志工培訓研習營」。圖／海委會提供
海委會主委管碧玲偕來賓一起戴上海洋廢棄物再利用製作的太陽眼鏡，宣示向海廢宣戰。圖／海委會提供
海委會主委管碧玲偕來賓一起戴上海洋廢棄物再利用製作的太陽眼鏡，宣示向海廢宣戰。圖／海委會提供

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