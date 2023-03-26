攜手300海洋國際青年志工出擊 管碧玲展決心：向海廢宣戰

「台灣海洋國際青年志工培訓研習營」連2天在高雄舉行，海委會主委管碧玲說，她上任後提出「三安：國安、治安、平安」及「四海：海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展」，將以最快速度推動「海洋三法」完成審議及立法，也重申打擊海廢的企圖心。

管碧玲和現場300多名年輕人，一起戴上海洋廢棄物再利用製作的太陽眼鏡，宣示向海廢宣戰，管碧玲細數，當前台灣海洋面臨三大挑戰，包括霸權的海洋，因為亞洲霸權（中國）的擴張，企圖用武力改變海洋的秩序，讓台灣海域風起雲湧；罪行的海洋，國際犯罪集團走私、偷渡、人口販運、毒品犯罪的行為層出不窮，穿越在最遼闊的犯罪地域，打擾海洋的平靜；傷痕的海洋，人類不當的利用行為，海洋無論在水質、地質、生物都傷痕累累。

面對這三大挑戰，管碧玲說，海委會工作核心涵蓋3安、4海，就是國安、治安、平安，及海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、海洋產業發展。

海委會主辦的「台灣海洋國際青年志工培訓營」，邀請來自美國、韓國、馬來西亞、墨西哥、帛琉、及巴布亞新幾內亞等國家的9位講者，來分享、教導青年志工，將他們從事海洋生態保育的國際合作經驗，傳授給300多名年輕志工。