攜手300海洋國際青年志工出擊 管碧玲展決心：向海廢宣戰
「台灣海洋國際青年志工培訓研習營」連2天在高雄舉行，海委會主委管碧玲說，她上任後提出「三安：國安、治安、平安」及「四海：海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展」，將以最快速度推動「海洋三法」完成審議及立法，也重申打擊海廢的企圖心。
管碧玲和現場300多名年輕人，一起戴上海洋廢棄物再利用製作的太陽眼鏡，宣示向海廢宣戰，管碧玲細數，當前台灣海洋面臨三大挑戰，包括霸權的海洋，因為亞洲霸權（中國）的擴張，企圖用武力改變海洋的秩序，讓台灣海域風起雲湧；罪行的海洋，國際犯罪集團走私、偷渡、人口販運、毒品犯罪的行為層出不窮，穿越在最遼闊的犯罪地域，打擾海洋的平靜；傷痕的海洋，人類不當的利用行為，海洋無論在水質、地質、生物都傷痕累累。
面對這三大挑戰，管碧玲說，海委會工作核心涵蓋3安、4海，就是國安、治安、平安，及海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、海洋產業發展。
海委會主辦的「台灣海洋國際青年志工培訓營」，邀請來自美國、韓國、馬來西亞、墨西哥、帛琉、及巴布亞新幾內亞等國家的9位講者，來分享、教導青年志工，將他們從事海洋生態保育的國際合作經驗，傳授給300多名年輕志工。
管碧玲也談到，在瞬息萬變的全球化時代下，跳脫框架思考，解決問題是當務之急，年輕人正處於這些挑戰的最前線，也是承擔這些海洋危機後果的世代，必須引領年輕人一起思考面對，解決這些迫切的海洋危機，啟發年輕世代解決海洋問題的領導能力及潛力。青年的力量是世界的公共財，年輕人的神情體現了我們的過去、現在以及未來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言