高市衛武營智慧停車格今啟用 年省300萬紙還能幫找失竊車

高雄市路邊停車格邁向智慧化管理，衛武營都會公園周遭1100格的智慧停車格今天上線，無紙化開單可年省300萬張紙本停車單、提升周轉率26.2％，市民說以後不怕停車單被風吹走或下雨天溼答答很討厭。副市長林欽榮說，全市5.2萬停車格已有1700格智慧化，預計2026年達成1萬格目標。

交通局表示，智慧停車格會自動偵測車牌、停車時間，若下載停車大聲公APP可查詢全區即時停車剩餘格位；使用行動支付APP及現場繳費機繳費，享95折優惠，APP新用戶前3個月6折優惠。

高雄市交通局陸續在高雄軟體園區、澄清湖及長庚醫院周邊設智慧路邊停車系統，今天上線的1100格停車位以衛武營為中心，範圍涵蓋苓雅區中正一路、鳳山區自由路以南、青年路一段以西、新富路以北及高速公路以東等地，全市累計約1700格智慧車格，感應器分成地面嵌入及立柱兩種，繳費機可跟24小時運作的管理中心連線。

今天下午副市長林欽榮在衛武營主持上線啟用儀式。林欽榮說，智慧停車格一年可省300萬張紙本停車單，民眾若持單去便利商店繳費，每張要扣3塊錢手續費，線上支付只須付1元，而且這項設施是採政府購買服務，市府幾乎無付款，得標廠商支付設備及管理成本，再按時分潤給市府。