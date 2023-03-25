掃墓季燒不停 屏東2月迄今雜草火警逾600件 法辦27人

正值掃墓季，一旦用火不慎，即可能引發山林雜草火警，高雄今年2月迄今雜草火警157件，有18件發生在墓地。屏東2、3月更不平靜，2月以來雜草火警逾600件，環保局裁罰51件，日前發生消防員打火殉職悲劇，縣長周春米指示以放（失）火罪追究公墓內焚燒行為，警方近期已偵辦23件27人，力圖改變民眾輕率點火陋習。

南台灣水情嚴峻，高雄3月初才剛轉為黃燈，考量高屏溪流量持續創新低，高雄3月底水情將轉為橙燈，針對游泳池、洗車場、三溫暖等每個月用水超過一千度的用戶「減量供水」。

水源吃緊，處理山野火災格外緊繃，火苗延燒迅速，消防作戰動輒持續數小時甚至幾天，若遇郊區或山地水源不足，消防隊仰賴水箱車接力載水滅火，常令消防員疲於奔命，有時為爭取時效，消防員會找附近河川、灌溉水或抽漁塭水救急。

山林火警讓原本就吃緊的第一線消防人力雪上加霜，屏東縣38歲消防員蕭翰隆2月26日支援恆春公墓火警勤務時，不慎被水箱車壓傷送醫不治，年輕打火英雄殞落感人不捨，為掃除清明時節焚燒墓地雜草陋習，周春米要求警方及消防單位針對公墓焚燒雜草行為，一律以刑法放火罪嚴辦，希望能發揮嚇阻作用。

屏東縣消防局分析，縣內「火燒山」樣態以田野、雜草、墓地火警為主，去年3、4月是火警高峰期，以恆春鎮數量最多，全年各鄉鎮公墓及雜草廢棄物火災總數有1136件。今年相較去年明顯較多，2月田野火警4件、雜草火警186件、墓地火警119件，3月雜草火警有225件、墓地火警有158件。第四大隊副大隊長林珏伶嘆「今年實在燒得誇張」，鄉村用火觀念未與時俱進，耗損公家資源。

火燒不停也引發空汙疑慮，屏東縣環保局近2個月依空汙法裁罰51件，罰款金額達8萬4300元。空汙科長陳宏仁指出，環保局派員輪值巡查公墓，地面戰搭配無人機巡邏、熱區架設隱藏式攝影機等工具實施科技執法，掌握非法露天燃燒行為。