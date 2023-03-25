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太美了浪漫打卡點出爐！茂管處攜手道場開放花旗木廊道
每年3月至4月都是各地花旗木綻放的季節，此時若走訪高雄市六龜區台27甲線，沿路可見粉紅綻開的花旗木，是春季東高雄最夢幻的景象，常常吸引遊客前來遊玩賞花。
交通部觀光局茂林國家風景區管理處長柯建興表示，每年春季遊客走訪新威森林公園，剛好是園區桃花心木變黃落葉的季節，此時走在桃花心木步道上，細細觀賞微風栩栩與落葉，格外充滿浪漫的異國風情，同時，從步道眼望去，附近一貫道寶光建德神威天台山道場的維多莉亞園區，正是粉紅繽紛的花旗木盛開時節，同樣吸引遊客目光。
柯建興透露，以往遊客無法直接從新威森林公園前往天台山維多莉亞園區賞花，只能隔著一道圍牆，遠望花旗木粉紅的浪漫；有鑑於此，茂管處今年首度與神威天台山道場合作，於3月27日起至4月30日期間，開放遊客從新威森林公園走進天台山維多莉亞園區賞花，讓到訪的遊客感受更多六龜的自然美景。
柯建興提醒，遊客除了賞花之外，別忘了到茂林國家風景區其它景點一遊，如寶來不老溫泉、十八羅漢山遊憩區、茂林紫斑蝶生態、屏北原住民特色文化等，與親朋好友共同創造一段浪漫的遊程回憶。
此外，進入神威天臺山維多莉亞園區賞花，茂管處呼籲，請尊重道場信仰，入內禁止食用葷食；在賞花期間，務必遵守園區交管人員及告示牌指示，切勿亂丟垃圾、攀折花木、破壞生態及汙染環境，同時，出遊前要有健全的準備，留意自身身體狀況，掌握道路交通及氣象資訊，才能開心遊、平安歸。
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