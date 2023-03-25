「放火罪」究辦公墓火警收效 周春米感謝警義消辛勞

屏東縣最近因掃墓燒雜草造成的公墓火警頻傳，造成第4大隊隊員蕭翰隆出勤時遭水箱車壓傷殉職，還有老翁在公墓慘遭火噬，縣長周春米上月27日宣示以「放火罪」究辦放火燒雜草行為，警義消也加強宣導，火警發生頻率已降；清明連假將至，周春米昨晚到恆春慰勞警義消的辛勞，她說，縣府除為蕭爭取最優撫恤，29日將入祀忠烈祠，也提醒返鄉掃墓民眾注意防範火警。

縣消防局統計，恆春鎮去年發生公墓雜草火警共128件，居全縣之冠，今年1、2月發生44件，仍是全縣最多，主要是當地特有的落山風 容易造成火勢擴大延燒星火燎原，讓消防隊員疲於奔命；恆春鎮公所說，可容納上萬塔位的恆春鎮18公墓納骨堂將在今年啟用，並在清明節前雇工清除各公墓雜草，盼降低公墓雜草火警。

周春米昨晚南下恆春先前往殉職隊員的家中致意，再到消防局第4大隊和恆春警分局慰勞警義消並頒發慰勞金，她表示，蕭姓隊員於搶救火災過程中殉職，讓她深深遺憾與難過，消防同仁工作環境皆處危險中，為避免意外或受傷的情形發生，除強化救災出勤的安全管控，已向中央爭取經費購置4輛消防車，盼提升執勤安全及消防整體戰力。