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「放火罪」究辦公墓火警收效 周春米感謝警義消辛勞

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
清明連假將至，屏東縣周春米昨晚到恆春慰勞警義消投入預防公墓火警的辛勞，提醒執勤時注意自身安全。記者潘欣中／攝影
清明連假將至，屏東縣周春米昨晚到恆春慰勞警義消投入預防公墓火警的辛勞，提醒執勤時注意自身安全。記者潘欣中／攝影

屏東縣最近因掃墓燒雜草造成的公墓火警頻傳，造成第4大隊隊員蕭翰隆出勤時遭水箱車壓傷殉職，還有老翁在公墓慘遭火噬，縣長周春米上月27日宣示以「放火罪」究辦放火燒雜草行為，警義消也加強宣導，火警發生頻率已降；清明連假將至，周春米昨晚到恆春慰勞警義消的辛勞，她說，縣府除為蕭爭取最優撫恤，29日將入祀忠烈祠，也提醒返鄉掃墓民眾注意防範火警。

縣消防局統計，恆春鎮去年發生公墓雜草火警共128件，居全縣之冠，今年1、2月發生44件，仍是全縣最多，主要是當地特有的落山風　容易造成火勢擴大延燒星火燎原，讓消防隊員疲於奔命；恆春鎮公所說，可容納上萬塔位的恆春鎮18公墓納骨堂將在今年啟用，並在清明節前雇工清除各公墓雜草，盼降低公墓雜草火警。

周春米昨晚南下恆春先前往殉職隊員的家中致意，再到消防局第4大隊和恆春警分局慰勞警義消並頒發慰勞金，她表示，蕭姓隊員於搶救火災過程中殉職，讓她深深遺憾與難過，消防同仁工作環境皆處危險中，為避免意外或受傷的情形發生，除強化救災出勤的安全管控，已向中央爭取經費購置4輛消防車，盼提升執勤安全及消防整體戰力。

她說，為確保消防同仁擁有安全的工作環境，發生事故後立即宣示嚴禁民眾放火燒雜草，一旦引發火警，就以「放火罪」究辦，相關政策發布後，公墓火警件數有減緩，但由於屏東縣轄區遼闊，如同時發生多起墓地火警，救災救護人、車的調度勢必遭受影響，若未能有效遏止更有可能波及至建築物或其它財物損失，造成更大危害，再次呼籲民眾清明掃墓謹記四不二記得原則，共同防範火災。

清明連假將至，屏東縣周春米昨晚到恆春慰勞警義消投入預防公墓火警的辛勞，提醒執勤時注意自身安全。記者潘欣中／攝影
清明連假將至，屏東縣周春米昨晚到恆春慰勞警義消投入預防公墓火警的辛勞，提醒執勤時注意自身安全。記者潘欣中／攝影

恆春 屏東縣

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