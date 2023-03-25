上山追螢浪漫滿分！高雄那瑪夏螢火蟲季登場 市府衝刺原鄉觀光
高雄年度觀光盛事「那瑪夏賞螢季」開跑，那瑪夏公所規畫南沙魯、達卡努瓦、拉比尼亞3條賞螢路徑，達卡努瓦步道螢火蟲族群數量最多，南沙魯步道為螢星坡地，拉比尼亞路徑蜿蜒有著柳暗花明的樂趣，各有特色。
那瑪夏區區長孔賢傑表示，今年螢火蟲延遲出現，是因近月山區溫度驟降，減緩螢火蟲生長速度，20至30度是最適合螢火蟲生長溫度，當溫度過低、環境太冷時，會影響螢火蟲消化與代謝能力，使得活動力下降，減緩螢火蟲生長速度，也讓成蟲出現時間跟著往後挪。
溫度、雨量在螢火蟲生長期間扮演關鍵要素，春雨多寡也是重要原因，當春雨足夠時，泥土會因春雨滋潤而變得較鬆，但如果春雨下得少時，泥土偏乾，增加幼蟲堆砌泥土築蛹室的困難度，導致幼蟲無法依照正常的生長周期化蛹、延後羽化為成蟲時間。
高雄市原民會主委阿布斯說，今年那瑪夏螢火蟲季從3月24日至4月30日，以「螢光遊戲 - 妹力高雄 閃耀那瑪夏」為主題，每年3至6月在山林間點點星光飛舞，是最浪漫的螢火蟲季節，每到夜晚成群微光螢光熠熠，代表生態純淨美好，更象徵生命延續，歡迎大家一起上山追螢，享受大自然的美好。
今年公所規畫的賞螢季路線有南沙魯、達卡努瓦、拉比尼亞3條路線，建議最佳賞螢時間為晚間6點半至9點，其中，達卡努瓦步道螢火蟲族群數量最多；南沙魯步道為螢星坡地；拉比尼亞路徑蜿蜒有著柳暗花明的樂趣，各步道皆有總量管制，購買賞螢券才能進入，每條賞螢步道每個時段人流管制上限為300人。
孔賢傑說明，那瑪夏螢火蟲種類有15種，黑翅螢因發光速度較慢有「慢飛螢火蟲」之稱，布農語螢火蟲讀「Pacishuan 巴金幻」，暗夜飛舞，螢光點點匯聚成「螢」河，美不勝收令人驚豔。
「疫後正是賞螢最佳時機！」阿布斯表示，市府大力協助推廣那瑪夏區觀光產業，每年4至6月那瑪夏水蜜桃盛產，還有龍鬚菜、生薑、愛玉、咖啡、高山茶、箭筍、梅子加工品等物產，呼籲賞螢民眾務必遵守不干擾 、不捕捉 、不傷害三不原則。
高雄市政府秘書長郭添貴說，市府將甲仙芋荀節與那瑪夏賞螢活動一起規畫，讓遊客一次感受到兩個區的魅力，達到相乘效果，另外從4月4日兒童節起有78個航次外國郵輪來高雄，鼓勵國外旅客參雨那瑪夏螢火蟲季，將人潮帶進東九區。
那瑪夏賞螢季推出多種優惠方案，凡一次購足1000張賞螢票券，現金付款即享有9折優惠。想報名「一日遊」、「二日遊」或「賞螢專車」等遊程，可撥打專線08-7389100。憑賞螢券票根至都會區21家原民商家消費享有優惠，凡憑藝人張惠妹演唱門票票根到那瑪夏賞螢季，期間即可領取神秘小禮物。都會區高雄原駁館也有限量販售賞螢票券，國內旅遊團體參加那瑪夏賞螢季可加碼多補助2000元，即平日補助7000元，假日補助6000元。
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