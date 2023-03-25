3公里穿越300年 高雄左營見城燈景搶先曝光

高雄左營 「見城之道」26日將啟用，夜間燈景在高雄市長陳其邁臉書搶先曝光，

3公里城牆在夜色中隱現，穿越300年時空重現舊城丰采。

高雄左營舊城是台灣現今保存完整的古城，在地有句話「圍龜放蛇」，即在形容左營舊城。但100年前為開闢道路，將龜山挖成二半，成為大龜山與小龜山。地方盼修補被勝利路切斷身首分離的風水，多年來一直希望大小龜山重新縫合。

陳其邁感謝文化部再造歷史現場計畫補助，2016年起以啟動「左營舊城見城計畫」，重現台灣第一石城。市府歷經數年完成護城河通水、南門口公園等重大基礎建設後，「見城之道」3月26日將與大家見面。

他表示，見城之道由舊城內見城館外開始，往北沿舊城牆穿越樹林跨越勝利路，連接大小龜山既有步道，銜接至北門，總長約770公尺。這處凌空步道不但縫合龜山，也會讓每位到訪的朋友步行在城牆上欣賞舊城磅礡氣勢與蓮池潭的明媚風光，還能登上小龜山景觀平台秘境，遠眺半屏山，一覽蓮潭全貌。

高市府下一階段會繼續爭取中央經費推動第二期工程，延伸見城之道，讓古城更完整呈現。