快訊

春雷乍響下雨了 吳德榮：未來一周兩波鋒面雨帶移入

美前國安顧問歐布萊恩：台灣應教全民使用AK47步槍 嚇阻中國

3公里穿越300年 高雄左營見城燈景搶先曝光

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄左營 「見城之道」26日將啟用，夜間燈景在高雄市長陳其邁臉書搶先曝光。圖／翻攝自陳其邁臉書
高雄左營 「見城之道」26日將啟用，夜間燈景在高雄市長陳其邁臉書搶先曝光。圖／翻攝自陳其邁臉書

高雄左營 「見城之道」26日將啟用，夜間燈景在高雄市長陳其邁臉書搶先曝光，

3公里城牆在夜色中隱現，穿越300年時空重現舊城丰采。

高雄左營舊城是台灣現今保存完整的古城，在地有句話「圍龜放蛇」，即在形容左營舊城。但100年前為開闢道路，將龜山挖成二半，成為大龜山與小龜山。地方盼修補被勝利路切斷身首分離的風水，多年來一直希望大小龜山重新縫合。

陳其邁感謝文化部再造歷史現場計畫補助，2016年起以啟動「左營舊城見城計畫」，重現台灣第一石城。市府歷經數年完成護城河通水、南門口公園等重大基礎建設後，「見城之道」3月26日將與大家見面。

他表示，見城之道由舊城內見城館外開始，往北沿舊城牆穿越樹林跨越勝利路，連接大小龜山既有步道，銜接至北門，總長約770公尺。這處凌空步道不但縫合龜山，也會讓每位到訪的朋友步行在城牆上欣賞舊城磅礡氣勢與蓮池潭的明媚風光，還能登上小龜山景觀平台秘境，遠眺半屏山，一覽蓮潭全貌。

高市府下一階段會繼續爭取中央經費推動第二期工程，延伸見城之道，讓古城更完整呈現。

陳其邁 風水

延伸閱讀

高雄天坑再現 經開挖查察原來是自來水破管造成

2023高雄智慧城市展3月30日登場 規模成長10%

民進黨高雄立委登記截止 8立委爭取再揮「全壘打」

高雄軟體科學園區傳墜樓 26歲死者科技公司新到職

相關新聞

管委會難施力 大樓磁磚雨現隱憂

老舊大樓下磁磚雨引發公共危險隱憂，依公寓大廈管理條例應由管委會負責修繕，經費動輒上千萬，住戶意見整合難度高，修繕遙遙無期...

外牆修繕…議員籲降門檻 學者：住戶共識是關鍵

磁磚脫落釀公共危險隱憂，民代建議適度放寬門檻、增加誘因，學者認為管委會角色吃重，要獲政府補助，需獲得4分之3住戶比率同意...

3公里穿越300年 高雄左營見城燈景搶先曝光

高雄左營 「見城之道」26日將啟用，夜間燈景在高雄市長陳其邁臉書搶先曝光，

連假出遊…兒童海洋節 星空電影院

清明和兒童節連假將至，屏東海生館4月3至4日推出「兒童海洋節─潮海之際」有海洋劇團、馬戲團雜耍表演和嘉年華遊行，另屏縣府...

高雄天坑再現 經開挖查察原來是自來水破管造成

高雄市前鎮瑞隆路一處路面今午塌陷，1名女騎士摔傷；工務局養工處傍晚開挖檢查，是自來水接管破損，已由自來水公司接續處理。

2023高雄智慧城市展3月30日登場 規模成長10%

2023年高雄智慧城市論壇暨展覽3月30日起在高雄展覽館一連舉行3天，共16國50個城市，165家廠商、550攤位參展，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦