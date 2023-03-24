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2023高雄智慧城市展3月30日登場 規模成長10%

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
2023年高雄智慧城市論壇暨展覽3月30日起在高雄展覽館一連舉行3天，南部醫療院所將展現智慧醫療核心技能。記者王昭月／攝影
2023年高雄智慧城市論壇暨展覽3月30日起在高雄展覽館一連舉行3天，南部醫療院所將展現智慧醫療核心技能。記者王昭月／攝影

2023年高雄智慧城市論壇暨展覽3月30日起在高雄展覽館一連舉行3天，共16國50個城市，165家廠商、550攤位參展，比去年成長10%，屆時將有300位國外訪客前來，吸引超過3萬專業人士參加，高雄市政府表示已規畫4大參訪路線，帶領外賓深度領略高雄。

這是高雄第2次舉辦智慧城市論壇，以「數位轉型再創智慧城市新高峰」為主題，將展示5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、智慧農漁業、綠能永續、智慧交通7大內容。

主辦方「台灣智慧城市產業聯盟」指出，ICLEI、CityNet及WeGO三大國際城市組織秘書長都將出席，屆時高雄市長陳其邁也將與ICLEI簽署地方能源治理技術合作備忘錄。此外，中華電信、遠傳電信、光陽、神通資科、亞旭電腦、台達電、台灣世曦等企業都將展示智慧城市、淨零碳排及智慧農業的各種解決方案。

台灣智慧城市產業聯盟會長井琪說，智慧城市展由台北跨過淡水河、濁水溪到高雄展出，預計有300多名國外首長及訪問團、3萬人次觀展。這次高雄有9大醫療體系14家醫院及6所大學、16家新創公司共襄盛舉，智能、創新能量可觀。

高雄副市長林欽榮表示，包括布達佩斯、馬來西亞都會派人前來商議合作，因此智慧城市展不只是展覽，更是台灣國際輸出的機會，期許髙雄能做為南向輸出城市的基地，外與國際化接軌、內與市民接地氣。

小港醫院院長郭昭宏指，這次參展醫療院所將各展特色，展現數位化及永續雙重轉型成果。像高醫即將展出數位復健機器人、義大展出AR、VR衛教系統，高雄長庚呈現智能客服，凱旋醫院展現自動化問診等核心技術。

2023年高雄智慧城市論壇暨展覽3月30日起在高雄展覽館一連舉行3天，共16國50個城市，165家廠商、550攤位參展。記者王昭月／攝影
2023年高雄智慧城市論壇暨展覽3月30日起在高雄展覽館一連舉行3天，共16國50個城市，165家廠商、550攤位參展。記者王昭月／攝影
台灣智慧城市產業聯盟會長井琪說，智慧城市展由台北跨過淡水河、濁水溪到高雄展出，預計有300多名國外首長及訪問團、3萬人次觀展。記者王昭月／攝影
台灣智慧城市產業聯盟會長井琪說，智慧城市展由台北跨過淡水河、濁水溪到高雄展出，預計有300多名國外首長及訪問團、3萬人次觀展。記者王昭月／攝影
高雄副市長林欽榮表示，智慧城市展不只是展覽，更是台灣國際輸出的機會他期許髙雄能做為南向輸出城市的基地。記者王昭月／攝影
高雄副市長林欽榮表示，智慧城市展不只是展覽，更是台灣國際輸出的機會他期許髙雄能做為南向輸出城市的基地。記者王昭月／攝影

馬來西亞 淡水河

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