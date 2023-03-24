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馬祖發生斷網後 非同步衛星網路架設上網不再卡

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
非同步衛星網路設備運抵馬祖，今天已完成架設。圖／民進黨連江縣黨部提供
非同步衛星網路設備運抵馬祖，今天已完成架設。圖／民進黨連江縣黨部提供

最近因為馬祖發生斷網事件，民眾相當關注如何加強網路備援系統與通訊安全的韌性。 財團法人電信技術中心（TTC）在馬祖進行非同步衛星系統暨備援網路的先期研究，今日非同步衛星網路設備已完成架設，對此，洪申翰立委馬祖服務處團隊李哲宇前往現場會勘，感謝數位部努力推動，很高興看到更多關於通訊韌性的討論與行動。

　據了解，這項先期研究預計即日起為期1個月，將針對衛星通訊網路在馬祖地區之訊號涵蓋、傳輸速率、延遲與穩定度等效能指標進行相關測試，作為後續政府建置衛星通訊應變網路之參考依據，未來也會進行結合5G網路的驗證，希望在人為或天然災害發生的緊急狀況時發揮通訊備援之功能。

民進黨連江縣黨部表示，經現場了解，系統建置時間僅需3-7天，包含衛星軌道確認及安裝設備，今天安裝後測試網路訊號也良好，手機上網沒有卡頓的情況。

李哲宇在會勘後也表示，非同步衛星的功能和微波功能類似，差別是對接的設備，非同步衛星系統可依需求隨時更換位置，微波是點對點的基地臺，非同步衛星屬中距離設備，因投射距離較長，加強後頻寬仍遠不如海纜及微波，所以無法達到海纜及微波的頻寬。

因為波段射程及接收距離較長，以距離來說，同步衛星大於非同步衛星，非同步衛星大於低軌衛星，但是可做為緊急備援或戰時替代對外聯繫管道，不會因海纜和微波被中斷而無法上網對外聯繫。

馬祖 衛星通訊 星系

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