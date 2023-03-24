因你而在南高屏社工日 屏東6人獲衛福部績優社工表揚

每年4月2日是社工日，南高屏三縣市社工單位，今齊聚屏菸1936文化基地，舉辦有南台灣「社工界奧斯卡」的南高屏社工日表揚，今年主題「因你而在」，共162件推薦入圍。屏東縣有6名社工獲衛福部績優社工表揚，瑪家鄉原家中心社工組長翁選美感動說，獲得表揚感謝家人、族人，堅信「陪你微笑看見美好」，守護部落。

屏東縣6名社工獲衛福部績優社工表揚，6人預計3月29日在台北表揚，獲獎6人分別為，社會處歐惠玲、龔聖淵、廖嘉琳、瑪家鄉原家中心社工組長翁選美Resres Qapulu、屏東家扶李佳瑤、私立長生老人長期照顧中心李淑惠。

社會處歐惠玲來自春日鄉七佳村力里係，15年來致力原鄉兒少高風險預防與兒少保護工作，歐惠玲說，當初成為社工誤打誤撞，原本第一志願念運動休閒相關，社工是第二志願，最大欣慰是看到照顧個案穩定長大。

長生老人長期照顧中心社工李淑惠，曾在家扶中心、屏東榮民之家當社工，在長生老人長期照顧中心第7年，李淑惠說，陪伴長輩過程，長輩可能前一天還可以聊天、說話，但會面臨長輩突然生病，送醫，就沒有辦法回來，調適心態。

李淑惠說，做兒少、老人不同，兒少看到他們越來越進步，老人家不管服務、保護多好，會慢慢凋零。李淑惠說，中心舉辦活動，家人一起幫忙，一人社工全家都是社工。

瑪家鄉原家中心社工組長翁選美說，她原本從事幼教之後轉入社工，回鄉服務16年，她來自排灣族傳統領袖家庭，重視互助、照顧，共管與共照的使命，現攻讀屏科大社工研究所，獲獎感謝家人、族人，她堅信，「陪你微笑看見美好」，推動守護部落使命。

縣長周春米說，透過縣市交流，老中青三代社工夥伴齊聚，讓社工服務更專業、更貼近民心。社工人員面臨壓力、挑戰大，需要在有限的時間及資源下協助個案，這群默默付出社工夥伴，辛勞卻不易被看見，藉由表揚，彰顯社工專業服務形象。