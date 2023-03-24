「恆春三寶」港口茶式微 注入觀光活水變夯遊程

「恆春三寶」之一的港口茶是全台海拔最低的茶葉，過去是讓人稱羨的「茶金」產業，近年因農村人口老化，傳承百餘年的產業也面臨式微危機，墾管處和港口社區合作導入新興的社區生態旅遊遊程，讓遊客重溫古樸的採製茶技藝，用素樸紙張包上茶葉，再用藺草綁起，蓋上百年老店鎮店的朱砂印，為老產業注入觀光新創意，成為頗夯的輕旅行遊程。

港口茶產區所在的滿州鄉港口村，位於墾丁國家公園東海岸，港口溪的下游，是依山傍海人口數百人的寧靜小農落；港口社區生態旅遊解說員楊秀蘭說，清朝光緒年間，派出恆春縣令的周有基愛喝茶，祖籍福建的茶農於是自武夷山攜回不同茶種，種植在滿州鄉，位於港口村的稱之港口茶，面答太平洋的港口茶，生長於避風向陽的丘陵地，種植海拔高度不到100公尺，是台灣海拔最低、也是最南端的產茶地，已有百餘年歷史。

她說，當地無雲霧帶，加上恆春半島陽光充足，照理說是不適合種茶的地方，但港口茶適應力強且耐乾旱，迎著鹹鹹的海風，「葉面厚、水份少、葉片有白色鹽霧」，成就特有先苦後甘的滋味，香醇回甘的口感；官方發現恆春半島茶葉以港口地區種的茶味最好，從此成為恆春半島名產，與洋蔥、瓊麻合稱「恆春三寶」；但隨著人口流失，年輕人接手意願低，近年也面臨式微危機，導入觀光活水，成為頗夯的遊程。

第五代的72歲茶農朱金成說，當時種的是雪犁種茶樹，其他茶農後來多改金萱種，因茶園面臨太平洋，茶葉受海霧影響，葉面吸收了鹽分，沖泡後帶有點「鹹味」是港口茶一大特色，雖然初嚐口感稍苦，但在喉中慢慢回甘且耐泡；他的茶園海拔僅60公尺，距海200公尺，恆春天熱，扦插無主根不易存活，他全部是撒種子發芽種的實生苗，壽命較長但收成需等近三年，應是全台唯一。

根據世界文物出版社出版的「茶事春秋」記載，周有基自福建安溪購烏龍、綠茶、紅心尾、雪犁，種於恆春赤牛嶺、滿州老佛山和港口，現只剩港口村產茶；朱金成說，早年賣的茶用牛皮紙包好，用藺草綁上，最後蓋上自家防偽的「雲發號商標」方印，後來被防潮的鐵罐、真空包取代，社區提議可讓客重溫該段歷史，遊客自己包好、蓋印帶回當紀念品，意外受到歡迎。