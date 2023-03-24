抗旱！高市取消地下水引水量限制 簡化鑿井申請

為利枯旱期間水資源調度，避免對公共利益及經濟造成重大影響，市府已公告取消用水標的為家用及公共給水、農業、工業及其他用途的地下水權狀記載、用水範圍及引用水量限制，並簡化鑿井申請程序，至水情燈號轉為綠燈或解除為止。

高雄市水利局表示，抗旱期間，相關鑿井申請程序將予以簡化，申請人只要提出申請書及身分證明文件或事業登記證明，即可先行鑿井引水，後續再補正相關文件及程序；不過須注意，鑿井工程須請合法鑿井業者協助施工，若鑿井位置非自有土地的申請案，則申請人需另檢附土地同意使用證明相關文件。

高雄市3月30日起水情燈號將轉為減量供水橙燈，台水公司將針對每月用量超過1000度以上之用水大戶，如百貨、賣場、飯店、游泳池、洗車業、三溫暖及產業園區等，減量供水最高為20%。