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高市抗旱 取消地下水引水量限制並簡化鑿井申請程序

中央社／ 高雄24日電

為利枯旱期間水資源調度，高市府今天表示，公告取消用水標的為家用及公共給水、農業、工業及其他用途地下水權狀記載用水範圍及引用水量限制，並簡化鑿井申請程序。

高雄市政府水利局今天表示，抗旱期間相關鑿井申請程序將予以簡化，申請人只要提出申請書及身分證明文件或事業登記證明，即可先行鑿井引水，後續再補正相關文件及程序。惟需注意鑿井工程須由合法鑿井業者協助施工；若鑿井位置非自有土地的申請案，申請人需另檢附土地同意使用證明相關文件。這項便民措施將至水情燈號轉為綠燈或解除為止。

水利局水利養護科表示，自30日起水情燈號將轉為「減量供水」橙燈，台水公司將針對每月用量超過1000度以上用水大戶，如百貨、賣場、飯店、游泳池、洗車業、三溫暖及產業園區等減量供水最高為20%。

水利局同時也提供次級回收水作為洗街、澆灌，以增加自來水調配使用；也呼籲業者支持加強節水措施，民眾養成洗菜水澆花、刷牙時水杯裝水、沖澡前的冷水沖馬桶、洗車時擦車代替水沖、洗手關水搓肥皂及洗臉用盆裝水等，簡單而有效節水習慣珍惜寶貴水資源。

水利局 水資源 馬桶

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