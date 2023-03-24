高市推智慧農業精準用水 抗旱並提高農業韌性

天乾物燥，中南部缺水嚴重，高市府因應極端氣候， 2017年起推動加強型溫網室、管路灌溉等「好用水」設施，將近300公頃農地面積5年來省水3至5成，前年起也推動智慧農業，協助農民提高農產抗旱韌性。

據農委會統計，「好用水」計畫相對於傳統漫灌，田間微噴、滴灌等灌溉系統及使用馬達、蓄水槽及控制器等灌溉調控設施可省水3至5成以上，同時能可提高灌溉均勻度，配合產期適時適量灌溉，增產率達25%至47% 。

高市農業局為協助農民精準用水、穩定生產環境，2017年起與農田水利署合作，在高雄山區推動管路灌溉補助計畫，協助農友設置調蓄設施，以滴灌等系統搭配水塔提高用水效率，達到節省灌溉用水時間，進而減少管理人力。