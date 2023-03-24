揮別磁磚雨夢魘 高雄這大樓霸氣花4320萬整形

許多老舊大樓暗藏磁磚剝落風險，公部門補助有限，住戶意見能否整合是最棘手難題。高雄市三民區義華路、大昌二路「鑽石雙星廣場」去年完成都更整建工程，總花費4320萬，獲公部門挹注1457萬、管委會斥資500萬，其餘近2000萬由住戶按坪數分攤，經歷8年努力，去年12月完工，門面煥然一新。

「鑽石雙星廣場」屋齡34年，樓高16層樓，住宅有174戶、店面16戶，位處鬧區，住戶洪姓男子說，以往每到夏天或雨天過後出豔陽，便容易出現磁磚剝落事件，補不勝補，管委會主委等人花心思奔走，除了找公部門資源，也必須對每一戶住戶溝通，一路走來不易。

洪姓住戶持有的是一樓店面，分擔金額約14萬多元，店面坪數最大者，分擔到約30萬。住家部分，分擔金額從10萬多元到14萬多不等。

大樓都更整建工程去年12月底大功告成，讓許多人眼睛一亮，價值感提升，蘇姓主委是其中的靈魂人物，他說，過程大約經歷8年，慢慢凝聚住戶共識，一步步推進。

相較於「鑽石雙星廣場」亮麗整形，高雄許多老舊大樓仍難以突破困境。楠梓區旗楠路一棟屋齡29年住宅大樓，因外牆瓷磚脫落，不時下起「磁磚雨」，被指控危及公共安全，經工務局協調，管委會在2月底展開修繕，但工程進度緩慢，同樣問題近日再度被檢舉。

管理員無奈地說，外牆拉皮初估要上千萬，管委會曾嘗試申請補助，因大樓以租戶居多，住戶意願低，最終表決未通過。該大樓現階段只能公告示警並拉起封鎖線，針對嚴重脫落的外牆優先修繕，何時才能徹底翻修，卻沒人能給出答案。

岡山區另一處27年屋齡社區大廈，外牆瓷磚大面積脫落，周邊架起防護網，當起磁磚雨保護傘，該社區管委會同樣面臨無法負擔巨額修繕費窘境。社區主委透露，該大樓雖以自住戶居多，無不企盼能早日翻新外牆，但費用高達5700多萬，每戶平均分攤要30多萬元，住戶一聽聞費用就遲疑了。

高雄市建築學會執行長廖慧萍分析，大樓一老需要修繕的問題增多，管委會整合意見過程不容易，常見難關是住戶沒錢、管委會體質差或自住戶少租戶多，導致難以通過修繕表決門檻，有些住戶即便有錢也未必樂意接受花錢修繕。廖慧萍觀察，爭取補助成功整維個案，至少花上3、5年時間，從公共安全角度而言，光靠官方補助緩不濟急，管委會能否凝聚共識更為重要。

高雄市建築師公會理事長陳奎宏說，磁磚脫落潛藏風險大，專業上會建議敲除危牆磁磚，鋪面重作新材料，對於有舊樓以圍網防範磁磚脫落應急，陳奎宏直言「這絕非長久之計！」