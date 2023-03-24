影／巿民控公園濫用吹葉機又吵又髒 高雄巿府：調整清理時間

高雄鳳山區和德街一處建商認養的公園，平日派一名歐巴桑清理維護，但鄰近住戶反映，婦人長年使用吹葉機，擾人清夢，揚塵也嚴重，他向市府1999專線投訴沒下文，找環保局及養工處又互推皮球，忍無可忍還打110報警。經查全台僅高雄未管制吹葉機使用，讓人感覺淪為「次等公民」，要求還給市民安寧與清淨空氣空間。

陸先生投訴指出，查考媒體報導，發現台灣各主要縣市均禁止在公園使用吹葉機，惟高雄市未禁止。他參酌中央環保空污管制相關規定，向市府人員要求限制使用，市府卻傲慢以對。

他表示，住家鄰近的公園由建商認養，但派遣的婦人長期使用吹葉機清理公園落葉，她周一至周六從早吹到晚，元旦、228等連假也照吹不誤，不僅擾人清夢，揚塵也嚴重，他實在忍無可忍，半年來積極向民代及市府反映，但市府怠慢不處理，局處還互踢皮球。

陸先生說，他查考相關報導，台北以南各縣市幾乎都限用吹葉機，唯高雄沒禁止，他打電話給工務局養工處，竟回覆是清潔婦用的是電動吹葉機，非使用油料的吹葉機！「置身噪音與空汙的生活環境，高雄人為什麼要當次等公民」。

「未曾聽過全台禁用吹葉機的說法」，高市養工處長林志東表示，公園綠地靠人力使用掃把清理，而不能使用吹葉機的確兩難，此案已協請認養公園建商，盡力改善，至於吹葉機造成噪音與揚塵問題，會設法改善。

環保局空汙科長王亭鈞表示，全台各縣市僅對吹葉機規畫使用時段，例如新北、桃園、台南等地都要求晚上10點至隔日早上8點；中午12點到下午2點禁用，避免影響安寧，另空汙惡化時段也禁用，高市府也依循這些準則辦理。

王說，高雄多農業區，完全禁用吹葉機恐怕也不宜，陸先生控清潔婦上午9點使用吹葉機擾鄰，但9點按理已是上班時段，不過市府仍會積極協調建商調整清理時間，盡力圓滿解法。