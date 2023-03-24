抓住4月兒童節旅遊商機 海生館兒童海洋節滿滿好料

清明和兒童節5天連假將至，屏東海洋生物博物館抓住兒童旅遊商機，4月3至4日推出「兒童海洋節─潮海之際」，科學魔術表演、繪本時光機、海洋劇團等寓教於樂活動和展示外，重頭戲是馬戲團雜耍表演和由館方吉祥物帶領嘉年華遊行，另加碼6至12歲兒童指定期間參加夜巡遊程，可申辦暢遊1年的兒童海洋卡，預估可提升逾一成營業額。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，館方致力推廣海洋環境保育，「兒童海洋節-潮海之際」透過豐富又別具意義的活動，帶領大小朋友進入海洋世界，探索這浩瀚的內太空； 「麥西教授瘋狂實驗室」透過趣味的魔術演繹方式，讓孩子邊玩邊學習科學知識；為兒童設計的「海洋偵探社」，跟著解說員變身海洋偵探，搭乘繪本時光機遨遊神秘的海洋世界。

他說，兒童海洋節重頭戲是「海洋趣味嘉年華」，邀海洋馬戲團以創意雜耍表演搭配特製的水桶鼓，敲擊出如浪濤般的節奏鼓聲，與海生館吉祥物一起遊行，感受熱情且華麗的嘉年華慶典，遊行後進入海洋生物世界，透過戲劇、音樂、偶戲的演出元件，激盪趣味的想像，「歡迎光臨海洋樂園」戲劇演出，讓大小朋對海洋保育有更深的認識；海洋保育小尖兵則透過戲劇、音樂、繪本說故事、科學實驗等方式，加深孩子認識環境和環境教育的涵養。