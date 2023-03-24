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BLACKPINK短片助宣高雄演唱會經濟 陳其邁：4/1三團開唱

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，高雄4月1日當天有三場演唱會同時開唱，預估有7.5萬歌迷湧入。記者蔡容喬／攝影
高雄市長陳其邁表示，高雄4月1日當天有三場演唱會同時開唱，預估有7.5萬歌迷湧入。記者蔡容喬／攝影

韓國女子天團BLACKPINK上周（18、19日）在高雄舉辦演唱會，離台後其官方帳號發布「BLACKPINK世界巡迴演唱會」高雄精彩片段35秒短片，片中除了世運會主場館外萬頭鑽動的歌迷人潮，片頭就是蓮池潭龍虎塔、高雄85大樓等高雄知名地標，替高雄做足宣傳。

高雄市長陳其邁今表示，感謝BLACKPINK來高雄開演唱會，吸引許多國外旅客來高雄，大家都感染到其魅力，接下來4月1日還有3個團同時開唱，約有7萬5千樂迷同時湧入高雄，這是過去絕無僅有的，一定精彩可期。

陳其邁說，3、4月除了五月天、張惠妹及大港開唱，還有各式大小音樂活動，高雄市會盡地主之誼，將所有交通、食宿觀光及商圈夜市做最好準備，迎接全國各地蜂擁而至的樂迷。

韓國天團BLACKPINK發布高雄演唱會精彩片段，龍虎塔、八五大樓等知名地標現身。圖／截至BLACKPINK粉專
韓國天團BLACKPINK發布高雄演唱會精彩片段，龍虎塔、八五大樓等知名地標現身。圖／截至BLACKPINK粉專

演唱會 BLACKPINK

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