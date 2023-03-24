高雄4月1日迎五月天、張惠妹及大港開唱3大演唱會 捷運輕軌備戰

今年許多國內、外知名藝人陸續在高雄舉辦大型演唱會，繼BLACKPINK旋風締造捷運兩天50萬人次運量，4月1日高雄更將迎來五月天、張惠妹及大港開唱等演唱會三波人潮，捷運輕軌運輸面臨更大疏運挑戰，相關單位嚴陣以待。

高雄捷運今早宣布，當天捷運及輕軌疏運系統再升級，已完成輸運規畫，預計可在1.5到2小時內完成疏運，更將配合演唱會結束時間延長營運。

BLACKPINK演唱會上周登場，眾多歌迷嗨翻世運主場館，高捷成功完成疏運任務，兩天運量高達50萬人次，搭捷運參加演唱會成為歌迷首選。3月底、4月初陸續有張惠妹（3月31日到4月16日）在高雄巨蛋、五月天（3月29日到4月2日）在世運主場館及大港開唱（4月1、2日）在駁二特區等演唱會先後登場，其中4月1日晚間是三處同時開唱，預估捷運當日運量將再創高峰，考驗高捷疏運量能。

高雄捷運表示，演唱會下午3點到6點30分進場階段，班距會由平日4至6分鐘，縮短為3至4分鐘，每小時運能上下行合計可達40進散場加密班次，約可載運1萬5000人，足敷進場疏運需求。散場階段預估在晚上11點進入運輸高峰，捷運原本3至4分鐘班距插入空車加班車，最短約可達2分鐘一班。

從過去經驗，如以R17演唱會5萬人以及R14演唱會1萬人，兩場合計6萬人來評估，搭乘捷運比例約為40%，等於散場時約有2.4萬人需完成疏運，高捷在尖峰班距搭配空車加班車，必要時派出區間車因應，約可在1.5至2小時內完成疏運。如果演唱會因安可曲而延後散場，高雄捷運亦會延長營運時間，將所有歌迷旅客載運完畢為止。

在輕軌部分，因應大港開唱，輕軌除尖峰時刻班距縮短為8至10分鐘外，將視 C11至C14 車站現場人潮，啟動區間車運行模式，屆時將透過車門告示、車頭及車側的目的地顯示器、車外廣播車廂廣播及駐站人員廣播，告知旅客正確運行區間。大港開唱演唱會地點同時鄰近捷運站及輕軌站，建議歌迷去程時可任選捷運與輕軌前往，回程則可至高捷O1西子灣站或O2鹽埕埔站搭乘捷運離場。