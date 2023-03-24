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鳳山綠電儲能場再度喊卡 高市經發局：將制定認定程序

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山區文華里民不滿人口稠密區設置儲能場，22日群起抗議，藍綠議員都來聲援。圖／取自議員鍾易仲臉書
鳳山區文華里民不滿人口稠密區設置儲能場，22日群起抗議，藍綠議員都來聲援。圖／取自議員鍾易仲臉書

綠電儲能場愈來愈多，高雄鳳山接連發生抗議事件，最近一起是文華里居民不滿儲能箱設置地點距離住宅區太近，議員質疑審核權在中央，地方政府無法可管，法規有漏洞。高市經發局今天表示，鳳山文華里案在釐清合規疑義前要求停止後續作業，未來除中央制定法規標準外，市府將著手訂定相關認定程序，針對申請案詳加審認評估，確保市民居住安全及權益。

三地集團在鳳山牛稠埔籌設儲能場遭居民抗議，高雄市府已經行文經濟部要求撤案。22日鳳山文華里居民又出面抗議綠園道文昌一街建築物旁設有儲能場，距離住宅太近有安全疑慮。議員鍾易仲質疑，儲能設備遍地開花，書面審查無法察覺實際問題，有時合法但不合適，像人口稠密處就不適合設置，但是地方政府無法管轄，現行法規有必要檢討。

高市經發局表示，鳳山文華里綠園道文昌一街建築物旁設有儲能場，因設置距離存有違反經濟部能源局訂定之「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」之疑慮，在釐清合規疑義前，要求停止後續作業。

經發局進一步指出，有關儲能系統設置規範，除中央制定的法規標準外，市府將著手再訂定相關認定程序，針對都市計畫內甲種、乙種工業區用地訂定設置「儲能系統認定為必要公共服務設施審認程序」，針對業者申請案詳加審認評估，確保市民居住安全及權益。

經發局強調，市府與民眾站在一起，針對市民疑義將會釐清相關法規，並了解業者設置之情形，已要求業者在尚未釐清合規前，停止該案場後續作業程序，並請業者積極與里民溝通討論。

高雄市鳳山文華里綠園道文昌一街建築物旁設有儲能場，旁邊就是住宅區。圖／本報資料照
高雄市鳳山文華里綠園道文昌一街建築物旁設有儲能場，旁邊就是住宅區。圖／本報資料照

都市計畫 綠電

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