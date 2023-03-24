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高雄大港橋旋轉秀將暫停？4月初「這原因」停轉還要管制

聯合報／ 記者蔡容喬王慧瑛／高雄即時報導
高雄港大港橋是台灣第一座水平旋轉橋，也是亞洲最長的跨港旋轉橋，成為港區地標。圖／高港提供
高雄港大港橋是台灣第一座水平旋轉橋，也是亞洲最長的跨港旋轉橋，成為港區地標。圖／高港提供

高雄港大港橋橋長110公尺，橋寬5至11公尺，是台灣第一座水平旋轉橋，也是亞洲最長的跨港旋轉橋，每天下午3點橋體會開啟旋轉及閉合，每逢周五、六、日在夜間還增加一場旋轉秀，吸引遊客駐足，高雄港務分公司今公布，4月1、2日有大港開唱，橋體旋轉暫停。

2023大港開唱活動4月1、2日將在高雄港蓬萊商港區演出，預估有上萬人次歌迷來同樂，主辦單位與高雄港務分公司討論後，考量大港橋為銜接輕軌駁二大義站及蓬萊商港區棧庫群的主要通道，活動期間將有大量人潮湧入港區，為維護民眾安全及不影響觀賞演出，活動期間將暫停大港橋橋體旋轉，大港開唱活動主辦單位也將派員在大港橋二端入口管制，防止車輛闖入。

每天下午3點大港橋旋轉秀吸引大批遊客駐足觀賞。記者王慧瑛／攝影
每天下午3點大港橋旋轉秀吸引大批遊客駐足觀賞。記者王慧瑛／攝影

高雄港 大港開唱 輕軌

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