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「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

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曾受邀上吳宗憲節目 「高雄最帥里長」29歲林浤澤受關注

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前鎮區明孝里長林浤澤今年不到30歲，里民稱讚他年輕又有朝氣，服務很到位。記者徐白櫻／攝影
高雄市前鎮區明孝里長林浤澤今年不到30歲，里民稱讚他年輕又有朝氣，服務很到位。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁今天視察前鎮區公所全民普發6千諮詢業務，五官深邃、年輕帥氣的明孝里長林浤澤在場陪同，在市府團隊中相當吸睛。里民讚賞說，林浤澤年輕又有熱誠，而且身兼飛盤運動國手，日前參加完國手選拔，有機會代表台灣出賽，雖然不是最年輕，卻是高雄市最帥的里長。

林浤澤今年29歲，本屆第一次參選里長，初試啼聲就擊敗服務20年的資深里長，外型俊俏受關注，上月還受邀參加藝人吳宗憲的節目錄影。

林浤澤雖然不到30歲，「從政」資歷卻很超齡，人生約三分之一的歲月參與公共事務。林浤澤說，他過去曾在立委趙天麟基金會任職，後來擔任高市前議員吳益政、張豐藤助理，也在台中市當過議員江肇國的議會連絡人，喜歡跟著議題導向的民代學習公共事務，平日關注環保、公共建設。

前鎮區明孝里原屬舊草衙部落，民國65年才獨立出來，里民從澎湖、屏東、嘉義、雲林等地遷入，多半在前鎮漁港碼頭從事勞力工作，如漁業冷凍加工業、漁撈器具修護等工作。林浤澤說，前鎮漁港正在改造，過港隧道面臨改建，明孝里有很多公共議題需要關注，感謝里民給機會，會努力為自己的家鄉付出。

議員 趙天麟 陳其邁

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