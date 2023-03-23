內政部審議通過屏東科學園區開發計畫 公共工程預計5月動工

國科會南科管理局推動「南部科學園區屏東園區」開發計畫，環境影響評估報告書在2月22日通過環評大會審議，園區開發計畫今通過內政部區域計畫委員會大會審議，後續園區公共工程預計5月開始動工。

屏縣府城鄉發展處表示，縣府與南科管理局合作產學合作論壇及招商作業，招商進度不便透露。內政部區委會委員今審議時肯定屏東科學園區針對園區生態環境的保護對策，與特定區周邊計畫綠廊串連，營造友善生態的綠帶環境空間。

另有委員提醒借鏡新竹科學園區經驗，務必注意交通管理措施，提升交通品質，縣府亦提到屏科園區對外交通系統規畫銜接部分，已納入特定區計畫作整體規畫考量，並將納入屏東生活圈道路提報中央爭取相關計畫補助辦理。

城鄉處指出，去年9月內政部專案小組審查會議當時已對土地使用計畫、交通運輸、整體排水及景觀等議題進行討論，今年2月環評大會通過後，南科管理局配合環評審查結果調整開發計畫相關內容，提升園區透水率標準、為保育類動物東方草鴞擴大友善環境綠地面積，從0.5公頃擴大0.8公頃，獲內政部審查通過。

縣府表示，屏東作為南台灣科技廊帶的關鍵拼圖，去年1月行政院核定籌設計畫迄今，已積極與南科管理局協力合作推動，屏科園區籌備辦公室去年3月揭牌，讓園區各項推動業務與縣府各相關單位直接協調合作，提高執行效率外，各項計畫審議進度也加速進行。

屏東科學園區開發面積共73.83公頃，全區包含39.58公頃產業用地，設於縣道189旁，鄰近台1線，預估年產值估360億元，創造5400個工作機會，將積極引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等具前瞻技術及研發活動等創新前瞻技術產業，串聯南台灣科技廊帶。

國民黨屏東縣議員陳揚說，大家都期待屏科園區進駐，希望產業進駐提升薪資水準，不要只是周邊房產漲，但薪水沒漲。