快訊

天龍國逃亡潮？他揭台北人都逃去國外 網曝暗黑原因：能跑趕快跑

日本東芝董事會點頭4500億收購案 股票料下市

孫曉雅訪屏東 周春米盼更多資源助產業開發

中央社／ 屏東縣23日電

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天拜會屏東縣長周春米，針對社會福利、台美經貿、國際關係、資通安全等議題交流。周春米表示，希望有更多資源投資屏東的園區和產業開發。

屏東縣政府發布新聞稿表示，孫曉雅今天偕同高雄分處長黃東偉及團隊成員拜會屏東縣政府。除感謝周春米熱情接待外，孫曉雅也期盼攜手協助雙邊合作，串起南台灣民眾跟美國的連結。

周春米指出，自己上任百日內設立長期照護處，將原有的二級機關長照中心提升至一級機關，除用更專業及全面資源照顧長輩外，最重要的是能分擔家庭照顧者，讓家人有喘息空間。

周春米表示，在前縣長潘孟安的8年社會福利建設基礎上，目前屏東65歲以上長輩已達19.58%，全縣共443村里，社區長輩關懷據點將近400個，縣府團隊在照顧長輩方面相當穩定。

在拓展台灣國際空間方面，周春米說，未來將與東歐、北歐國家建立更穩定的交流，許多歐洲國家與屏東一樣都以農業為主，期待未來在農產品能有更多交流。

會後周春米也和孫曉雅分享為縣府女性一級主管拍攝的三八婦女節海報。孫曉雅說，照片拍得很有趣，她也分享美國在台協會員工一起穿上紫色衣服合影留念。

屏東縣政府 周春米 孫曉雅 美國在台協會

延伸閱讀

輔導先行去標籤 屏東少輔會擴大量能接住「曝險少年」

影／高屏搶水出現轉機 周春米有條件同意協助輸水抗旱

鑿井未知會水利署長致歉 周春米：讓縣民安心再施工

高屏溪搶水大戰！周春米批中央「偷襲」鑿井 要求停工

相關新聞

曾受邀上吳宗憲節目 「高雄最帥里長」29歲林浤澤受關注

高雄市長陳其邁今天視察前鎮區公所全民普發6千諮詢業務，五官深邃、年輕帥氣的明孝里長林浤澤在場陪同，在市府團隊中相當吸睛。...

內政部審議通過屏東科學園區開發計畫 公共工程預計5月動工

國科會南科管理局推動「南部科學園區屏東園區」開發計畫，環境影響評估報告書在2月22日通過環評大會審議，園區開發計畫今通過...

屏東「第一鮪」如中百萬樂透 逾500漁船只有1名幸運兒

黑鮪魚汛期到來，屏東縣政府昨天公告今年「第一鮪」的條件及辦法，須是在台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、重量達180公斤以上、起釣...

爸媽注意！壽山動物園5天連假天天加碼1千張現場票

清明節及兒童節連假將到來，高雄市長陳其邁日前宣布全國12歲以下兒童4月1日至4月5日免費入園，5天連假門票早已搶訂一空。...

今年第2起水獺路殺 金門縣府籲水獺繁殖季民眾行車請減速

金門又發生水獺路殺，引起關注！金門縣議員董森寶昨在臉書發文指，金門發生第2起水獺路殺事件，但卻悄然無息，質疑是縣府刻意封...

影／紅會兩岸救援任務遇濃霧攪局 延誤2小時險回不來

在大陸經商將近6年的廖姓台商在本月初從高樓墜落，造成身體多處骨折與多項併發症，家屬向金門縣紅十字會求助，紅會今天透過小三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦