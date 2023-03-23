完善橋科聯外交通 周邊道路開闢及拓寬施工

高市府推動橋頭科學園區及周邊發展，針對周邊道路拓寬及開闢；市府工務局今天表示，高雄新市鎮1-2號道路開闢工程預計今年底完工，另外岡山區大遼路拓寬預計明年5月完工。

為推動橋頭科學園區及周邊發展，高市府提前建置岡山友情路拓寬、大遼路拓寬及高雄新市鎮1-2號道路開闢等工程，以健全園區聯外交通路網。拓寬後的平面道路可連結到岡山交流道及台39線省道。

除了岡山區友情路拓寬工程現已完工並開放通行，工務局表示，高雄新市鎮1-2號道路開闢工程自岡山區大遼路起穿越國道1號高速公路至高速鐵路止，全長約2737公尺，路寬60公尺，分東、西段兩工程施工，全段預計今年12月完工。

岡山區大遼路現況路寬約10至14.5公尺寬，也將拓寬為50公尺寬計畫道路，工程總長度約931公尺，預計明年5月完工。完工後將提升連結友情路至1-2號道路間的道路服務水準，提供橋科園區完整的對外聯絡交通路網。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿表示，高雄新市鎮1-2號道路開闢工程及岡山區大遼路拓寬工程導入低衝擊開發，人行道面層採用透水磚，底層採用透水混凝土，植栽帶規劃為雨水花園，雨水透過下滲過程及植栽根系可達淨化功能。

截至3月，高雄新市鎮1-2號道路開闢工程東段工程實際進度已達64%，施作工項包含大地工程、排水工程、道路工程、景觀工程及橋梁工程；岡山區大遼路拓寬工程實際進度則為18%，施作工項包含大地工程、排水工程及道路工程等。

工務局表示，橋頭科學園區將成為台南科學園區、高雄路竹科學園區、楠梓及仁武產業園區重要樞紐，藉由聯外交通串聯為南部最有價值的半導體產業聚落。