金門機場滯留旅客 下午3時30分疏運完畢

金門地區今天雖然持續為大霧籠罩，不過機場能見度達到起降標準，除上午2個航班因低雲取消，全天班機起降正常。昨天受影響的近千名旅客都在下午3時30分以前疏運完畢。

每逢3到5月是金門多霧時節，金門氣象站表示，受到西南風所帶來的豐沛水氣，金門地區昨、今2天都是比較容易有低雲或霧影響能見度的情況，預計明天下半天風向轉成東北風，到時霧氣就會完全消散。

昨天金門航空站能見度不足，上午班機全部取消，直至下午2時15分後才恢復正常起降，滯留機場旅客近千人。

航空站主任洪念慈今天接受中央社記者訪問表示，上午雖仍有霧氣，但達到機場起降標準；除了8時和9時30分左右自台北、台南班機因低雲無法降落而返航，以致取消2個航班，但隨後其他班機都正常起降。

洪念慈進一步表示，原本星期四訂位率就不高，只有6、7成，加上航空公司加開班機，昨天滯留機場的旅客已在下午完成疏運，而且不少班機還有空位。