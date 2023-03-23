屏東「第一鮪」如中百萬樂透 逾500漁船只有1名幸運兒

黑鮪魚汛期到來，屏東縣政府昨天公告今年「第一鮪」的條件及辦法，須是在台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、重量達180公斤以上、起釣時為活魚、在通報東港漁業電台後最速入港漁船者，也代表屏東黑鮪魚文化觀光季起跑進入倒數計時；去年「第一鮪」拍賣價創每公斤1萬100元歷史新高，500多艘漁船下海只有1名幸運兒，漁民形容像重中百萬樂透獎。

屏東黑鮪魚文化觀光季自2002年起舉辦「第一鮪」活動後，漁民每年搶頭采成為活動的重頭戲，因為「第一鮪」條件訂定嚴謹，包括限定台灣沿近海捕獲的北方黑鮪，重量應達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、捕獲綁上生態標籤立即通報漁業電台及最先航抵東港漁港等，限設籍屏東及高雄市所屬的漁船等。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，隨著防疫鬆綁百工百業邁向疫後新生活，加上第一鮪拍賣價格迭創天價，去年創下每公斤1萬100元歷史新高，備受全國矚目，風光熱鬧，搶得第一鮪也被漁民視為一種榮耀；漁民間流傳一句俗諺：「黑鮪魚會在月光暝出現」，意指農曆滿月前後，黑鮪魚就會浮出海面，期待很快傳來捷報。

她說，黑鮪魚季第一鮪拍賣像是活動開跑的象徵，把人氣、商機帶進來，地方非常重視，且政府配合國際漁業組織在捕撈太平洋黑鮪資源管理措施，規範作業漁船數，今年東港地區登記捕撈黑鮪魚的船隻東港籍165艘，小琉球籍161艘，海巡署也加強護漁，4月派遣2艘、5月3艘、6月2艘巡防艦，讓漁民能夠安心捕撈作業，期待豐收。