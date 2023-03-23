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爸媽注意！壽山動物園5天連假天天加碼1千張現場票

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
壽山動物園歡慶兒童節，連假期間天天加碼銷售1千張現場票。圖／高市觀光局提供
壽山動物園歡慶兒童節，連假期間天天加碼銷售1千張現場票。圖／高市觀光局提供

清明節及兒童節連假將到來，高雄市長陳其邁日前宣布全國12歲以下兒童4月1日至4月5日免費入園，5天連假門票早已搶訂一空。高市府觀光局今天指出，連假期間天天再加碼1千張門票，另有寫生、說故事等系列活動可參與。

壽山動物園門票採預購制，入園前14天可預購，目前兒童節連假門票已秒殺完售。觀光局指出，兒童節5天連假期間，線上預售票原本一日5千張，現在每天另外加賣現場票1千張，上下午各500張，所以總數是6千張門票。

除增售動物園門票外，觀光局指出，連假期間推出「孩」要來壽山動物園系列活動，邀請多次入圍義大利波隆那插畫展的吳欣芷及多元媒材創作著稱的ZOOLALA美術客，分別於4月3日及4月4日上午帶領小朋友進行「萬獸圖」繪畫創作坊，小朋友先在園區作畫，再轉換成拼貼、色塊塗鴉、線條繪製等呈現於萬獸圖底紙上。

觀光局長高閔琳說，4月1日將有行動書車進駐園區，市民只要憑市圖借閱證，可在園區享受書香樂趣；下午3點繪本故事分享，說故事媽媽精心挑選動物主題繪本，帶領小朋友進入奇幻旅程。

此外，動物園也攜手企業推出兒童優惠，4月4日兒童節，捷利國際集團旗下的火鍋、燒肉、拉麵等品牌兒童用餐免費，另贈送動物園門票方案。鄰近動物園的金馬賓館當代美術館也在 3月28日至4月9日及4月11日至4月30日分別推出憑動物園門票兒童可兌換薯條1份及四人同行一人免費方案，逛完動物園可以順道一遊。

4月1日將有行動書車進入壽山動物園，小朋友可在園內聆聽故事。圖／安妮塔故事屋提供
4月1日將有行動書車進入壽山動物園，小朋友可在園內聆聽故事。圖／安妮塔故事屋提供
小朋友開心學畫畫。圖／ZOOLALA美術客提供
小朋友開心學畫畫。圖／ZOOLALA美術客提供

壽山動物園 連假 觀光局

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