今年第2起水獺路殺 金門縣府籲水獺繁殖季民眾行車請減速

金門又發生水獺路殺，引起關注！金門縣議員董森寶昨在臉書發文指，金門發生第2起水獺路殺事件，但卻悄然無息，質疑是縣府刻意封鎖。縣府今天趕緊表示，這起案件是金門縣野生動物救援暨保育協會在3月21日晚間8時接獲通報，在金寧鄉寧湖路時發現一隻歐亞水獺倒臥馬路，協會立即通報縣府，經縣府人員確認，該水獺已經無生命跡象，在紀錄案發現場四周環境資訊後，隨即送往金門縣野生動物救傷站進行初步勘驗，認定水獺是被車輛撞死。

縣府建設處也說明，第一起路殺案件發生在本月3日，在環島北路二段水獺遭到機車撞擊後死亡，屬成年雄性個體，因即時通報處理，該例水獺已送交臺北市立動物園採集新鮮精子保存，供瀕危水獺族群保存生機。此次案例水獺個體經初步檢驗，頭尾長約75公分，體重約2.1公斤，為雌性水獺幼獸，頭部遭受撞擊且變形，後續將由行政院農業委員會家畜衛生試驗所進一步解剖檢查，檢測是否有其他組織病理、病毒、細菌、寄生蟲感染或異常情形。

建設處表示，每年9月至隔年3月為金門地區的歐亞水獺活躍高峰期，特別在環島北路三段、太湖周圍路段、瓊安路、瓊徑路、瓊義路、高陽路、金沙水庫及榮湖周邊及雙鯉湖、慈湖周邊都常有水獺活動，研究團隊的監測資料也發現多有水獺家族群體出沒。近期金門地區因汛期來臨前準備，多處湖庫或農塘正進行浚深工程作業，在繁殖季節及棲地壓縮的相互作用下，水獺容易因為領域競爭或尋找食物等目的而四處移動，尤其在傍晚後至清晨前水獺的活動均較為頻繁，較容易發生路殺。

建設處長張瑞心表示，過去在台灣也有零星的水獺發現紀錄，但目前僅存於金門，數量少於200隻，為瀕臨絕種保育類野生動物。近年來縣府委託專業團隊執行水獺生活動態監測作業，針對早期過高或過陡的人工攔截水設施及不友善水域棲地環境等逐步執行改善。

縣府強調，去年間並未發生任何水獺路殺，很遺憾本月已陸續發生2起水獺因意外死亡，縣府將彙集專家學者與地方意見，共同檢討並釐清路殺可能造成原因，強化機關單位間橫向聯繫，並持續改善水獺棲地環境，評估以生態廊道、警示器、或加設施工圍籬等相關導引友善設施來增加水域棲地的連通性，以避免憾事再次發生。