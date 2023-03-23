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影／紅會兩岸救援任務遇濃霧攪局 延誤2小時險回不來
在大陸經商將近6年的廖姓台商在本月初從高樓墜落，造成身體多處骨折與多項併發症，家屬向金門縣紅十字會求助，紅會今天透過小三通將人從廈門接回，但因為濃霧攪局，原本10點的航班延誤了2個多小時，雖然中間還一度發生病患家屬拿錯行李的插曲，但好在一切作業順利，才讓紅會的志工們鬆了一口氣。
金門紅十字會總幹事呂忠飛等一行人昨日從金門搭乘小三通客船到廈門待命，協助隔日將傷患接回金門，但昨日遇到金門起大霧，小三通一度停航，直到中午才恢復，耽誤行程約2小時。豈料，今日一行人陪同傷患要從廈門回金門時，再度遇上大霧，原訂10點從廈門五通碼頭出發的船班，延誤到12點才出發、12點半抵達金門水頭碼頭，所幸兩端的醫療人員都在旁待命，才沒有耽誤到傷患就醫。
呂忠飛表示，近期接獲廖姓台商求救，指稱廖姓台商在大陸從4樓墜落，經送往廈門大學附屬中山醫院，經醫生診斷為1腰1、2椎體壓縮骨折併發多重骨折與頸椎退行性變等，症狀複雜，家屬急需接回台灣治療。
據了解，這名傷患戶籍在台灣，經金門縣政府、移民署、陸委會審核後，准許以人道救援方式循小三通回來金門。傷患先在廈門醫院開完刀、確定沒問題後，金門紅十字會才啟程到廈門，把他接回來。呂忠飛表示，雖然昨天回程遭天氣耽擱，但感謝陸方的醫護人員從早上一路相伴、監控傷患的狀況，直到傷患上船後，陸方醫護人員才離開，金門紅十字會和家屬十分感謝。
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